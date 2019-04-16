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Суд обязал жительницу Ельца реставрировать историческое здание

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#культурное наследие
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Суд обязал жительницу Ельца реставрировать историческое здание

Прокуратура Ельца провела проверку фактов из обращения заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса по вопросу нарушения федерального законодательства об охране объектов культурного наследия.


Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, прокуратура города совместно со специалистами-экспертами Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области провела визуальное обследование выявленного объекта культурного наследия - «Дом жилой (середина XIX в.)». 

Согласно архивным данным в прошлом в здании располагалась Елецкая земская Управа. С 2002 года объект находится под государственной охраной. Собственником объекта культурного наследия является жительница Ельца.

В соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия" собственник принял на себя охранное обязательство в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия. Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя, в том числе проведение работ по сохранению объекта культурного наследия на основании согласованной с контролирующим органом проектной документации.

Таким образом, собственник обязан нести полную ответственность за сохранность объекта культурного наследия и содержать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области официально разъяснило собственнику его обязанности по содержанию объекта культурного наследия и рекомендовало принять срочные меры по его сохранению.

Поскольку собственник объекта уклонился от исполнения своих обязательств здание пришло в аварийное состояние, грозящее в отдельных местах обрушением.

Дворовая территория, примыкающая к историческому зданию, захламлена несанкционированным свалками и заросла мусорной растительностью.

Прокурор Ельца обратился в суд с требованием обязать собственника объекта культурного наследия разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта и в течение шести месяцев с даты вступления в силу судебного решения выполнить  работы по сохранению исторического здания.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.
1 939
#культурное наследие
2

Комментарии (1)

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Пикса

54 минуты назад
Оборзели эти бизнесмэншы!
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