Суд обязал жительницу Ельца реставрировать историческое здание

Прокуратура Ельца провела проверку фактов из обращения заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса по вопросу нарушения федерального законодательства об охране объектов культурного наследия.





Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, прокуратура города совместно со специалистами-экспертами Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области провела визуальное обследование выявленного объекта культурного наследия - «Дом жилой (середина XIX в.)».



Согласно архивным данным в прошлом в здании располагалась Елецкая земская Управа. С 2002 года объект находится под государственной охраной. Собственником объекта культурного наследия является жительница Ельца.



В соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия" собственник принял на себя охранное обязательство в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия. Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя, в том числе проведение работ по сохранению объекта культурного наследия на основании согласованной с контролирующим органом проектной документации.



Таким образом, собственник обязан нести полную ответственность за сохранность объекта культурного наследия и содержать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.



Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области официально разъяснило собственнику его обязанности по содержанию объекта культурного наследия и рекомендовало принять срочные меры по его сохранению.



Поскольку собственник объекта уклонился от исполнения своих обязательств здание пришло в аварийное состояние, грозящее в отдельных местах обрушением.



Дворовая территория, примыкающая к историческому зданию, захламлена несанкционированным свалками и заросла мусорной растительностью.



Прокурор Ельца обратился в суд с требованием обязать собственника объекта культурного наследия разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта и в течение шести месяцев с даты вступления в силу судебного решения выполнить работы по сохранению исторического здания.



Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.

