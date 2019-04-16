Общество

15 минут назад

На Матырском водохранилище задержали двух браконьеров

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#браконьеры #рыба
На Матырском водохранилище задержали двух браконьеров

Мужчины ловили рыбу сетями.

Рано утром 11 апреля начальник липецкого отделения рыбоохраны во время рейда задержал двух браконьеров в акватории Матырского водохранилища. Мужчины сетями ловили рыбу в зоне липецкого зоологического заказника.

Браконьерами оказались местные жители. В помощью двух сетей общей длиной в 120 метров они на надувной лодке выловили двух щук, шесть плотвиц, пять лещей и три судака. Общая сумма ущерба, причиненного браконьерами водным биоресурсам, составляет более 25 тысяч рублей, уточняет Липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Орудия лова, лодка, а также незаконно добытые водные биоресурсы изъяты и находятся на хранении в Липецком отделе рыбоохраны. Рассматривается вопрос о направлении материалов дела в органы дознания.
211
#браконьеры #рыба

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