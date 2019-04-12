36-летняя липчанка заплатила за избавление от порчи 300 000 рублей

10 апреля в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Липецку обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что стала жертвой мошеннических действий.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступление было совершено еще в марте. К женщина в одном из парков города подошла незнакомка, она убедила липчанку, что на нее навели порчу. Мошенница пообещала нейтрализовать сглаз и предложила совершить некоторые ритуалы. За избавление от порчи потерпевшая перевела на счет мошенницы 300 тысяч рублей.



Когда девушка поняла, что стала жертвой мошенницы, то обратилась с заявлением в полицию.



Расследование обстоятельств преступления проводит отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку.



Полицейские предупреждают: в случае, если неизвестные сообщат вам, что на вас или ваших родственников «навели порчу» и потребуют за исцеление определенную сумму, проявляйте благоразумие. Не стоит отдавать деньги незнакомкам-целительницам за сомнительную помощь! В случае совершения такого преступления, незамедлительно сообщайте об этом в органы внутренних дел по телефону 02.

