Происшествия

сегодня, 11:52

36-летняя липчанка заплатила за избавление от порчи 300 000 рублей

19 1002
#мошенничество
2
36-летняя липчанка заплатила за избавление от порчи 300 000 рублей

10 апреля в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Липецку обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что стала жертвой мошеннических действий.


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступление было совершено еще в марте. К женщина в одном из парков города подошла незнакомка, она убедила липчанку, что на нее навели порчу. Мошенница пообещала нейтрализовать сглаз и предложила совершить некоторые ритуалы. За избавление от порчи потерпевшая перевела на счет мошенницы 300 тысяч рублей.  

Когда девушка поняла, что стала жертвой мошенницы, то обратилась с заявлением в полицию.  

Расследование обстоятельств преступления проводит отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку. 

Полицейские предупреждают: в случае, если неизвестные сообщат вам, что на вас или ваших родственников «навели порчу» и потребуют за исцеление определенную сумму, проявляйте благоразумие. Не стоит отдавать деньги незнакомкам-целительницам за сомнительную помощь! В случае совершения такого преступления, незамедлительно сообщайте об этом в органы внутренних дел по телефону 02. 
19 1002
#мошенничество
2

Комментарии (19)

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1

15 минут назад
5. Смотри, волосы краснеют, порча на тебе, сильная порча! (переключение внимания). Во время всего спектакля толпа соплеменниц плотно окружает центральную группу и беспрерывно гудит, создавая шумовой фон (отсечение посторонних воздействий). Цыганки всегда уверены в себе. Любая из представительниц этой национальности обладает уверенным, цепким взглядом. Она буквально пронзает глазами. То же самое и с голосом: они говорят скороговоркой, «забалтывают» слушателя, давят потоком информации, которую человек не успевает воспринять и понять. Цыганки загружают сразу все каналы восприятия, то есть создают такую обстановку вокруг Вас, что блокируют своим присутствием и зрение, и слух, и обоняние, и осязание. Для усиления эффекта внушения гадалка наклоняется очень близко, берет за руку, гладит по плечу
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!

15 минут назад
?, ГИПНОЗ слышали о таком ? Идеальный «клиент» — молодая девушка, желательно недовольного вида. Она неопытна, доверчива и, наверняка, погрязла в проблемах. Не успев перейти улицу (использование фактора неожиданности), девушка слышит вопрос о текущем времени. Собственно, сам ответ цыганок мало волнует, далее следует стандартная фраза: «Вижу, хорошая ты женщина, добрая, а проблемы у тебя есть!» (провоцирование на утвердительный ответ, без проблем люди не живут).
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?

18 минут назад
В 36 лет пора мозги иметь. Вот дура!!!
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Кума

37 минут назад
А она может уваркину вылечить от наглости?!
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НЕ ПАТРИОТ

41 минуту назад
На что обращалась, не понятно... Давно известный факт - деньги портят людей. Результат достигнут.
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Да ну на

49 минут назад
Здесь колбасит от картинки уже сразу,а вы за архитектора все перетираете,перекись не причем-здесь суровая правда жизни запечатлена.
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ну и ну

54 минуты назад
Эко вас тут колбасит от женщины милиционера!
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Вася хренов

55 минут назад
Надо пузырь взять и порча уйдёт
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Так еще

59 минут назад
Паркет дубовый и пластиковые окна...
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ваня

сегодня, 12:24
я своей дурынде торже порчу снимаю когда напьюсь,бесплатно
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