Общество

13 минут назад

Подвальную кальянную закрыли из-за нарушения прав жильцов дома

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#санитария #кальян #нарушение
Подвальную кальянную закрыли из-за нарушения прав жильцов дома

В помещении была неправильно смонтирована вентиляция.

Правобережный районный суд Липецка на 60 суток приостановил работу кальян-бара, расположенного в подвальном помещении одной из липецких многоэтажек на улице Интернациональной. Таким образом суд удовлетворил ходатайство специалистов Роспотребнадзора.

Санитарные врачи посетили чайную-кальянную с проверкой Они установили, что в подвальном помещении многоквартирного дома, где располагается точка общпита, неправильно смонтирована вентиляция. Помещения предприятия оборудованы приточно-вытяжной вентиляционной системой без механического привода. Это нарушение требований санитарного законодательства, которое может привести к ухудшению условий проживания людей в доме.

Представитель чайной признал вину в нарушении. Он указал, что при заключении договора аренды помещения ему не было известно о том, что работа вентиляции может нарушать права жителей дома. По его словам, нарушение уже устранено. Но инженеры указывают, что смонтированные там вытяжки не позволяют полностью удалять пар от кальянов.

Суд признал кальянную ответственной за нарушение санитарных требований. Кафе будет закрыто на 60 суток или до полного устранения нарушения.
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#санитария #кальян #нарушение

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