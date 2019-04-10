Общество

сегодня, 10:38

В Липецке снесут расселенные дома

4 1712
#снос #аварийное жилье
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В Липецке снесут расселенные дома

Демонтируют два здания.

Управление капитального ремонта намерено до лета снести два аварийных дома в Липецке. На демонтаж зданий планируют потратить до 1 684 999 рублей. Сейчас управление занято поисками исполнителя работ.

Под снос пойдут расселенные дома по улицам Крупской и Астраханской. Оба здания — кирпичные, в два этажа. Их построили в 1955 году. Дома признали аварийными в 2001 году и расселили через шесть лет.

На демонтаж зданий отводится 21 день. После сноса на месте домов останутся чистые площадки.
Снос оплатят из бюджета Липецка.

Фото: yandex.ru/maps



4 1712
#снос #аварийное жилье
1

Комментарии (4)

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Палач

15 минут назад
Да я за такое бабло кувалдой эти дома в пыль разобью! Они и так трухлявые! Интересно, из чего сложилась такая интересная сумма?
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Народ

31 минуту назад
Так что выходит, на наши откладываем деньги на капремонт им выдадут новые квартиры?
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123

54 минуты назад
через какие 6 лет их расселили, что за бред???
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Заваркина

59 минут назад
За такие бабки я снесу эти дома свеклоуборочными комбайнами
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