В Липецке снесут расселенные дома

Демонтируют два здания.

Управление капитального ремонта намерено до лета снести два аварийных дома в Липецке. На демонтаж зданий планируют потратить до 1 684 999 рублей. Сейчас управление занято поисками исполнителя работ.Под снос пойдут расселенные дома по улицам Крупской и Астраханской. Оба здания — кирпичные, в два этажа. Их построили в 1955 году. Дома признали аварийными в 2001 году и расселили через шесть лет.На демонтаж зданий отводится 21 день. После сноса на месте домов останутся чистые площадки.Снос оплатят из бюджета Липецка.

Фото: yandex.ru/maps