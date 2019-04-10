Общество
сегодня, 10:38
В Липецке снесут расселенные дома
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Демонтируют два здания.
Управление капитального ремонта намерено до лета снести два аварийных дома в Липецке. На демонтаж зданий планируют потратить до 1 684 999 рублей. Сейчас управление занято поисками исполнителя работ.
Под снос пойдут расселенные дома по улицам Крупской и Астраханской. Оба здания — кирпичные, в два этажа. Их построили в 1955 году. Дома признали аварийными в 2001 году и расселили через шесть лет.
На демонтаж зданий отводится 21 день. После сноса на месте домов останутся чистые площадки.
Снос оплатят из бюджета Липецка.
Под снос пойдут расселенные дома по улицам Крупской и Астраханской. Оба здания — кирпичные, в два этажа. Их построили в 1955 году. Дома признали аварийными в 2001 году и расселили через шесть лет.
На демонтаж зданий отводится 21 день. После сноса на месте домов останутся чистые площадки.
Снос оплатят из бюджета Липецка.
Фото: yandex.ru/maps
4 1712
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