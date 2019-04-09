Из Липецкой области трудовые мигранты выезжали в 6 раз чаще, чем въезжали

Росстат подсчитал, сколько занятых уезжали в прошлом году на заработки за пределы своих регионов в другие области и города страны, какие регионы привлекали трудовых мигрантов.

По данным Росстата численность занятых, работавших за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, составила в среднем за 2018 год: 3 млн. человек – на территории другого региона, 83,3тыс. человек, - на территории другого государства, 69,4 – на территории региона проживания, но в другом населенном пункте. Средний возраст занятых, работающих за пределами своего субъекта, составил в 2018 году 38,7 лет; работающих на своей территории – 41,2 год.



Самая большая доля выезжающих из родного региона в другой на заработки оказалась в Московской области (22,4%), Ленинградской области (18,0%), Республике Адыгея (17,1%), Чувашской Республике (13,6%), Республике Калмыкия (12,8%), Республике Марий Эл (11,7%), Еврейской автономной области (11,4%), Республике Мордовия (11,0%), Орловской области (9,7%). Мигранты предпочитали искать работу в Москве, куда в прошлом году приехали трудиться 1,6 млн. человек, или 22,9% к численности занятого населения столицы, Тюменской области (с автономными округами) (352 тыс. человек, или 18,6%), Санкт-Петербурге (221 тыс. человек, или 7,3%), Московской области (206 тыс. человек, или 5,1%), Краснодарском крае (66 тыс .человек, или 2,5%). Кроме того, выше среднероссийского уровня (4,1%) доля трудовых мигрантов в общей численности занятого населения наблюдалась в Республиках Саха (Якутия) (6,7%) и Коми (4,3%), в Магаданской области (6,9%).



Росстат также проанализировал профессии мигрантов. Так, 21,1% заняты в строительстве (634 тыс. человек), 354 тыс. человек (11,8%) – в торговле, 412 тыс. человек (13,7%) – в транспортировке и хранении, 263 тыс. человек (8,8%) – в добыче полезных ископаемых, 250 тыс. человек (8,3%) – в обрабатывающей промышленности.



В Липецкую область на работу в прошлом году приехали 3,2 тыс. человек, или 0,6% от всего занятого населения. Уехали в 6,15 раза больше — 19,7 тыс. липчан, или 3,4% трудовых ресурсов. Больше жителей уезжали из Липецкой области в поисках лучшего заработка только в 2016 году — 22,2 тыс. человек, самым низким этот показатель был в 2011 году, когда регион покинули 8 тыс. По данным Росстата, за последние восемь лет в Липецкой области был стабильный перекос в сторону тех, кто покидал регион, чем тех мигрантов, кто выбирал его для работы — от 2,5 раза до13,9 раза.



