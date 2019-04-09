Общество

сегодня, 16:25

Из Липецкой области трудовые мигранты выезжали в 6 раз чаще, чем въезжали

6 341
#миграция
1
Из Липецкой области трудовые мигранты выезжали в 6 раз чаще, чем въезжали

Росстат подсчитал, сколько занятых уезжали в прошлом году на заработки за пределы своих регионов в другие области и города страны, какие регионы привлекали трудовых мигрантов.

По данным Росстата численность занятых, работавших за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, составила в среднем за 2018 год: 3 млн. человек – на территории другого региона, 83,3тыс. человек, - на территории другого государства, 69,4 – на территории региона проживания, но в другом населенном пункте. Средний возраст занятых, работающих за пределами своего субъекта, составил в 2018 году 38,7 лет; работающих на своей территории – 41,2 год. 

Самая большая доля выезжающих из родного региона в другой на заработки оказалась в Московской области (22,4%), Ленинградской области (18,0%), Республике Адыгея (17,1%), Чувашской Республике (13,6%), Республике Калмыкия (12,8%), Республике Марий Эл (11,7%), Еврейской автономной области (11,4%), Республике Мордовия (11,0%), Орловской области (9,7%). Мигранты предпочитали искать работу в Москве, куда в прошлом году приехали трудиться 1,6 млн. человек, или 22,9% к численности занятого населения столицы, Тюменской области (с автономными округами) (352 тыс. человек, или 18,6%), Санкт-Петербурге (221 тыс. человек, или 7,3%), Московской области (206 тыс. человек, или 5,1%), Краснодарском крае (66 тыс .человек, или 2,5%). Кроме того, выше среднероссийского уровня (4,1%) доля трудовых мигрантов в общей численности занятого населения наблюдалась в Республиках Саха (Якутия) (6,7%) и Коми (4,3%), в Магаданской области (6,9%). 

Росстат также проанализировал профессии мигрантов. Так, 21,1% заняты в строительстве (634 тыс. человек), 354 тыс. человек (11,8%) – в торговле, 412 тыс. человек (13,7%) – в транспортировке и хранении, 263 тыс. человек (8,8%) – в добыче полезных ископаемых, 250 тыс. человек (8,3%) – в обрабатывающей промышленности. 

В Липецкую область на работу в прошлом году приехали 3,2 тыс. человек, или 0,6% от всего занятого населения. Уехали в 6,15 раза больше — 19,7 тыс. липчан, или 3,4% трудовых ресурсов. Больше жителей уезжали из Липецкой области в поисках лучшего заработка только в 2016 году — 22,2 тыс. человек, самым низким этот показатель был в 2011 году, когда регион покинули 8 тыс. По данным Росстата, за последние восемь лет в Липецкой области был стабильный перекос в сторону тех, кто покидал регион, чем тех мигрантов, кто выбирал его для работы — от 2,5 раза до13,9 раза. 

6 341
#миграция
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Александр Баранов

1 минуту назад
Уже даже мигранты поняли , что в Липецке ловить нечего.
ответить

увы

40 минут назад
Делать ту нечего!
ответить

Эгоист

45 минут назад
В Латвии действует закон, позволяющий нанять на работу приезжего, только если в течение месяца после публикации обьявления о вакансии на него не откликнулся никто из местных.
ответить

Работяга

49 минут назад
Мигранты покидают Россию,нищета и разруха причина,они предпочитают перебраться на запад
ответить

Зарплаты пусть

49 минут назад
В Липецке платят нормальные, тогда и молодёжь не будет уезжать. 40-50 должна быть сейчас зарплата,а не 15-25
ответить

skrip

54 минуты назад
Бредятина.Росстат это оплот безумных версий.Вначале народ закабалили.а потом начинают считать сколько из это биомассы смогли вырваться из местнического рабства и податься на чужие хлеба.Думаю что все 3 миллиона человек были командированы предприятиями или частными конторами (кидалками).А вот так как в былые времена утром человек встал с кровати и говорит ---А не рвануть ли мне куда нибудь на Севера или на ДАЛЬНИЙ ВОСТОК .Поработать.Увы денег у него хватит только на то что бы доехать до Вокзала с пересадкой..
ответить

Еще в рубрике

Почётный гражданин Липецка застолбил за собой шесть земельных участков в историческом центре города
#Публичные слушания
11
Почётный гражданин Липецка застолбил за собой шесть земельных участков в историческом центре города

сегодня, 16:34

Общество
Предпринимателю присудили штраф в 500 тысяч рублей за торговлю спиртным «из-под полы»
#Нелегальная торговля. спиртное #бутлегерство
2
Предпринимателю присудили штраф в 500 тысяч рублей за торговлю спиртным «из-под полы»

сегодня, 16:31

Общество
Евгения Уваркина не приняла отставку главного архитектора Липецка
#Евгения Уваркина
32
Евгения Уваркина не приняла отставку главного архитектора Липецка

сегодня, 15:55

Общество
Почему плитка в городе не лежит долго? Но ведь она не расчитана на езду автомобилей (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
20
Почему плитка в городе не лежит долго? Но ведь она не расчитана на езду автомобилей (ФОТО)

сегодня, 15:52

Общество
В Ельце начались работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
#дорожные работы
1
В Ельце начались работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

сегодня, 15:22

Общество
В Липецке концессионер построит два новых футбольно-волейбольных спортзала
#концессия
5
В Липецке концессионер построит два новых футбольно-волейбольных спортзала

сегодня, 14:35

Общество