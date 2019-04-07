«Звезда» футбола Олег Веретенников: «Металлург» - отличная команда, но мы проиграли сами»

Знаменитый бомбардир Олег Веретенников подвел итог вчерашней игры в Липецке и высказался насчет перспектив елецкого нападающего в ФНЛ.

Вчера в Липецке гостила самая настоящая «звезда» футбола – лучший бомбардир в истории чемпионатов России (143 гола) Олег Веретенников, который приехал в качестве главного тренера волгоградского «Ротора-2».

Команда у Веретенникова оказалась под стать ему самому в игроцкие годы: подвижная, задорная и забивная. Волгоградцы вели по ходу матча – 2:0, но затем подгоняемые полутора тысячами зрителей «сталевары» перевернули ход матча и победили 3:2.

- У нас молодая команда, и сегодня не хватило прежде всего опыта, – сказал на пресс-конференции после матча знаменитый гость, - Нельзя нам было пропускать тот нелепый гол в самом конце первого тайма, когда ошибся наш вратарь. Если бы ушли на перерыв, имею преимущество в два гола, то думаю, что не проиграли бы.… Думаю, что мы выглядели достойно, могли увезти отсюда очки, но не получилось. У нас ведь на замену сегодня выходили парни 2000-2001 г.р. , так что еще есть куда расти. У Липецка опытная команда, хорошие футболисты, которые не растерялись в критической ситуации: сумели забить нам три гола, которые им требовались. Честь им и хвала. Но голы эти мы пропустили после собственных ошибок.

- У вас есть претензии к судье, назначившему два пенальти в ваши ворота?

- Пенальти были назначены по делу. Судейство назову довольно квалифицированным. Единственное – можно было бы показать желтые карточки игрокам Липецка за симуляцию, когда они два или три раза картинно падали в нашей штрафной.

Пенальти стали следствием ошибок наших игроков: в первом эпизоде легко дали развернуться игроку соперников в нашей штрафной, второй 11-метровый тоже привезли сами себе.

- Сегодня елецкий воспитанник Дмитрий Лаврищев забил два гола, укрепившись в роли лучшего бомбардира вашей команды с 8-ю голами. Он сильно прибавляет?

- В вашей же команде играет лучший бомбардир нашей группы «Центр», верно? (Николай Иванников, 11 голов, прим.). А у Лаврищева уже 8 при том, что он выступает в составе середняка турнирной таблицы. Это неплохой результат для молодого нападающего. Он имеет очень качества: постоянно нацелен на ворота и неплохо реализует свои моменты. Он поиграл в «Роторе-2» на разных позициях, но я вижу его в роли центрфорварда, который своими голами будет и дальше приносить пользу.

- Каковы его шансы попасть в главный «Ротор», выступающий в ФНЛ?

- Скажу так он один из (выделил голосом два последних слова, прим.) игроков резерва, которые могут пополнить главную команду. Парень молодой – 1998 г.р. Если продолжит так же работать над собой, как сейчас, то у него есть шанс.







Автограф знаменитого футболиста на программке к матчу.

