«Металлург» начал год с суперволевой победы, отыгравшись после – 0:2

Ради таких побед зрители и ходят на стадион.

Липецкие футболисты отпраздновали первую победу в официальных играх в 2019 году. Со стадиона наша команда уходила под восторженные крики «Мо-лод-цы» - так болельщики отблагодарили своих любимцев за то, что те победили волгоградский «Ротор» - 3:2, хотя по ходу встречи уступали – 0:2.

Лаврищев терзал земляков в первые полчаса

Мало кто ожидал такой прыти от молодых волгоградцев, хотя они и занимают благополучное 7-е место в группе «Центр». Уже на 10-й минуте гости заставили приумолкнуть стадион, открыв счет. После подачи со штрафного мяч попал в штангу ворот Ивана Скрипника, заметался перед воротами, а в сетку в падении головой его добил не кто иной, а воспитанник елецкого футбола Дмитрий Лаврищев – 1:0.

Лучший бомбардир гостей забил и второй мяч на исходе получаса игры, когда ошибся защитник липчан Константин Титов, и его земляк Лаврищев уверенно реализовал выход один на один – 2:0.

Между голами произошло немало событий, в основном связанных с атаками липчан. Наша команда временами буквально запирала соперников на из трети поля, но вот забить не получалось. Николай Иванников из выгодной ситуации пробил выше ворот, не смог закрутить мяч в дальнюю «девятку» Илья Баульчев.

Раз в карьеру и Овчинников пенальти не забивает

Самым активным у липчан был Овчинников: на 18-й минуте судья, как показалось ошибочно, не назначил пенальти за фол на моторном полузащитнике, но через восемь минут в другом эпизоде был вынужден сделать это: Илья Насонкин буквально завалил липчанина на рыхлый газон.

32-летний Овчинников не знал ни одного промаха с пенальти за свою карьеру, а здесь – разбег, удар и… мяч пошел выше ворот. Сам игрок позже указал, что его подвело состояние поля, из-за которого чуть поехали ноги….

В другом момента раздосадованный новой неудачей Овчинников буквально вырвал руками клок газона (если можно так назвать покрытие) и отшвырнул в сторону песчаный ком, за что удостоился едкого комментария с трибуны: «Сами портят газон, а потом скажут, что на нем было неудобно играть…».

Характер бойца

Но шутки шутками, а Андрей продолжал идти вперед с упорством настоящего бойца. И в ситуации, в которой девять игроков из десяти повернулись бы спиной к вратарю и потрусили бы к центру поля, заставил волгоградца ошибиться. Мяч был уже почти в руках у волгоградского голкипера, когда Овчинников навязал ему борьбу и вынудил сфолить в своей штрафной – вновь пенальти. Сам Андрей к мячу «на точке» больше не подошел, а доверил право исполнить 11-метровый Николаю Иванникову, который развел мяч и вратаря по разным углом, забив свой 11-й мяч, который вернул ему лидерство в споре лучших бомбардиров «Центра» (у ближайшего конкурента Федора Дворникова из «Сокола» 10 голов).

Подковыров, как вовремя выложенный козырь

Практически сразу судья дал свисток на перерыв, а на второй тайм «сталевары» выходили уже с четкой уверенностью, что «Ротор-2» нужно и можно дожать. Свидетельством преимущества нашей команды стал, к примеру, десяток угловых, поданных у чужих ворот только во второй половине встречи.

А ключевым стал выход на поле вместо Ильи Баульчева, попросившего замену из-за травмы, защитника Глеба Подковырова. Уже через минуту «натуральный блондин» отдал отличную передачу на выдвинутого вперед Руслана Ахвледиани, и тот с разворота поразил дальний угол ворот – 2:2.

Затем забил уже и сам Подковыров. Развивший небывалую активность во втором тайме Александр Харин (умудрялся терзать оборону гостей и справа, и слева) отлично накрутил на фланге защитников и сделал изумительней пас в центр штрафной, где защитник Подковыров сыграл в стиле заправского форварда, вогнал мяч в дальний угол ворот.

Впереди визит к конкурентам в борьбе за медали

«Звездный» наставник гостей Олег Веретенников (5-й бомбардир за всю историю отчечественного футбола, лучший снайпер в истории чемпионатов России – 143 гола) пытался изменить игру заменами, но не преуспел. Липчане держали в руках все нити игры, и не позволили гостям организовать даже подобие финального штурма. Более того, их вратарю Александру Пономареву пришлось пару раз вступать в игру в сложных ситуациях.

Словом, победа получилась трудовой, волевой и красивой, вобрав в себя все, за что мы любим футбол.

13 апреля «Металлург» играет в Красногорске со своим непосредственным конкурентом в борьбе за медали «Зорким».

«Металлург» - «Ротор-2» (Волгоград) - 3:2 (1:2)

Голы: Лаврищев, 10 (0:1). Лаврищев, 28 (0:2). Иванников, 45+1 (1:2 с пен.). Ахвледиани, 60 (2:2). Подковыров, 74 (3:2).

Нереализованный 11-м: Овчинников, 26 (выше).

«Металлург»: 1. Скрипник. 2. Титов. 29. Фролов (к). 3. Баульчев (31. Подковыров, 58). 17. Шадрин. 20. Войдель. 18. Баязов. 10. Овчинников (47. Белоусов, 87). 7. Иванников. 11. Харин (15. Разомазов, 90+2). 9. Ахвледиани.

«Ротор-2»: 33. А.Пономарёв. 34. Шмелёв. 93. П.Кобзев. 57. Насонкин. 78. Пушкарёв. 4. К.Щербаков. 26. Лагутин (66. Н.Климов). 99. Н.Кузнецов (55. Серигиенко, 75). 97. Чабанов (к). 79. Шабичев (17. Н.Адамов, 81). 21. Лаврищев (53. Бубенцев, 81).

Предупреждения: Иванников, 43. Насонкин, 65.

Судьи А.Самсонов (Балашиха), П.Пантелеев, А.Мастиков (оба - Тула).

6 апреля. Липецк. Стадион Металлург. 1600 зрителей.