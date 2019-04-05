39 минут назад
43-летний ельчанин изувечил мать
Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о причинении телесных повреждений 70-летней пенсионерке, заключен под стражу её 43-летний сын. Его действия следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).
Подозреваемый задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу. При допросе вину в совершении преступления признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Однако его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и на основании полученных доказательств фигуранту предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении.
В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Елена
Липчанка
?
Видимо так же
Липчанка
Елей п.
Да,эти "матери" те ещё мрази бывают
Отпетушитель
skrip
Работник