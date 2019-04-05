Происшествия

39 минут назад

43-летний ельчанин изувечил мать

12 721
#покушение на убийство
43-летний ельчанин изувечил мать

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о причинении телесных повреждений 70-летней пенсионерке, заключен под стражу её 43-летний сын. Его действия следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).

По данным следствия, 3 апреля обвиняемый жестоко избил свою 70-летнюю мать, которая упала от болезни и не могла встать. Мужчина, недовольный ее состоянием, нанес матери многочисленные удары по голове. С целью причинить матери боль и страдания повредил ее внутренние органы. После чего обратился за медицинской помощью. В бессознательном состоянии женщина была госпитализирована в городскую больницу. Сейчас она находится в коме.

Подозреваемый задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу. При допросе вину в совершении преступления признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Однако его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и на основании полученных доказательств фигуранту предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении.

В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
12 721
#покушение на убийство

Комментарии (12)

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Елена

9 секунд назад
Липчанка, а почему всегда считают,что ребёнок виноват? Мамаши разные бывают!
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Липчанка

46 секунд назад
Подвесить Ирода за яйца, чтоб полыхал медленной смертью
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?

1 минуту назад
Надо было его между ног задушить во время родов.
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Видимо так же

1 минуту назад
MOT9, как и она на ребёнка могла
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Липчанка

1 минуту назад
Подвесить Ирода за яйца, чтоб полыхал медленной смертью
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Елей п.

2 минуты назад
В ельце одна пьянь и быдло
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Да,эти "матери" те ещё мрази бывают

2 минуты назад
skrip, над детьми всю жизнь измываются,а потому еще и безвинно пострадавших из себя корежат. Не один пример знаю.Асю жизнь могут ребенку испортить своей тупости и если она родила-это ещё не делает ее матерью и тем более святой.
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Отпетушитель

16 минут назад
петушить крысу
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skrip

20 минут назад
MOT9, Дорогой друг.Довожу до тебя что есть такие люди(матери) слово которые есть исчадье ада..А после того как они пострадают от действий других людей(сыновей,дочерей)начинается раздуваться истерия.Сколько семей распалось из-за вмешательства матерей в семьи детей.Конечно бить и уродовать не хорошо,но есть такие особи которые сами кидаются в бой и получают по заслугам.
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Работник

26 минут назад
Мотя, такие только в Липецкой области? Больше нигде таких выродков нет?
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