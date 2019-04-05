43-летний ельчанин изувечил мать

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о причинении телесных повреждений 70-летней пенсионерке, заключен под стражу её 43-летний сын. Его действия следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).

По данным следствия, 3 апреля обвиняемый жестоко избил свою 70-летнюю мать, которая упала от болезни и не могла встать. Мужчина, недовольный ее состоянием, нанес матери многочисленные удары по голове. С целью причинить матери боль и страдания повредил ее внутренние органы. После чего обратился за медицинской помощью. В бессознательном состоянии женщина была госпитализирована в городскую больницу. Сейчас она находится в коме.



Подозреваемый задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу. При допросе вину в совершении преступления признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Однако его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и на основании полученных доказательств фигуранту предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении.



В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

