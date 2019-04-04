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Белорусским архитекторам предложили заняться липецкой набережной
Белорусы готовы спроектировать набережную в Липецке. Об этом попросила членов делегации этой республики первый и.о. главы города Евгения Уваркина.
Сегодня несколько гостей из этой делегации встретились с и.о. главы Липецка Евгенией Уваркиной и двумя вице-мэрами - Екатериной Белокопытовой и Константином Власовым. Первой темой, которую подняли белорусы, стало благоустройство, а именно: ремонт дорог.
- Мы в Липецке присутствуем уже третий год. Здесь у нас есть своя база, свой асфальтобетонный завод. В 2017 году мы построили дорогу по улице Советской, отремонтировали улицу Студеновскую. В прошлом году нас взял на субподряд МБУ «Управление благоустройства Липецка». Мы хотели бы продолжить сотрудничество, - сообщил руководителям города заместитель генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» Александр Авраменко.
Белорусский дорожник рассказал, что в этом году их предприятие выиграло тендер на один из лотов по дорожным работам в Липецке, но результаты конкурса были отменены УФАС по Липецкой области.
- Это был ужас! На конкурс заявились девятнадцать компаний, у которых на всех была одна ручка! - возмутился Александр Авраменко.
В ответ на это Евгения Уваркина пожелала гендиректору «Белавтодора» победы в объявленном УГС Липецка новом конкурсе. В то же время и.о. главы Липецка сообщила белорусам, что в этом году за качество дорожных ремонтов головой отвечает вице-мэр Константин Власов.
- Мы без сожалений расстанемся с любым подрядчиком, который будет экономить на качестве работ. В этом году горожане увидят жесткий контроль на всех попавших в ремонт дорогах, - заявила Евгения Уваркина.
Вторая тема, которая оказалась интересной белорусам, - реализация дорожной и коммунальной техники.
- У нас в холдинге - 24 завода, которые выпускают 120 моделей дорожной техники и большую номенклатуру навесного оборудования. 60 процентов машин идет в Россию, остальная продукция импортируется еще в 34 страны. В России у нас есть дилеры и дистрибьюторные центры, - сообщил Александр Харитончик, директор представительства ОАО «АМКОДОР»-управляющая компания холдинга» в Москве.
Александр Харитончик тоже был услышан. Евгения Уваркина попросила Константина Власова собрать специалистов и выехать в Москву, которую моет, чистит и убирает белорусская дорожная и коммунальная техника. На месте липчане увидят ее в работе, а потом мэрия определится с покупкой необходимой МБУ «Управление благоустройства Липецка» номенклатуры.
Третью тему руководству Липецка обозначил начальник Гомельского филиала государственного предприятия «Белгипродор» Владимир Аксенов. Он предложил мэрии помощь белорусских проектантов и архитекторов в благоустройстве Липецка. В частности, обустройстве улицы Баумана (она попала в план дорожных работ администрации Липецка на 2020 год). Не исключив такой возможности, Евгения Уваркина тут же предложила белорусам включиться в работу над проектированием городской набережной.
- Наша набережная сейчас находится в недостойнейшем виде! Хотим услышать ваши мысли и ваши наработки, которые мы могли бы обсудить с бизнес-сообществом и общественностью, - сказала и.о. главы Липецка.
Владимир Аксенов согласился с предложением, пообещав использовать в проекте липецкой набережной минские наработки.
Игорь Луговой
P.S. Разговоры о необходимости строительства городской набережной идут уже три года. Так, летом 2016-го глава Липецка Сергей Иванов на брифинге для СМИ заявил, что у мэрии есть договоренности с некими сербскими инвесторами, готовыми вложить в развитие городской инфраструктуры сумасшедшую сумму - порядка 5 млрд рублей! Главным стержнем проекта как раз и должна была стать река Воронеж. Как Темза в Лондоне. Чтобы потом, как когда-то изящно выразился первый вице-губернатор Юрий Божко, «на этот стержень что-то намотать».
- В Лондоне до сих пор идет интенсивное строительство у реки. Почему бы и нам не начать эту работу? - бросил тогда реплику в зал глава города.
В сентябре прошлого года Сергей Иванов вновь вернулся к теме «Липецк - это Лондон». В планах Сергея Иванова были лодочные станции, гостиницы, спортивные площадки, выходящие к реке жилые комплексы, парковые зоны, объекты культуры… Тогда обещалось уже осенью 2018 года начать подготовку документации к проекту планирования строительства второй очереди набережной, а весной 2019-го объявить и сам конкурс (эскизные проекты набережной к этому времени подготовила «Архстудия» архитектора Высоцкого), чтобы осенью 2019 года приступить непосредственно к ее строительству.
Эскизы «Архстудии» архитектора Высоцкого
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