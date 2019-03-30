Полицейские задержали серийных угонщиков

Двое молодых людей охотились за отечественными автомобилями.

Сотрудники полиции задержали 21-летнего и 25-летнего жителей Краснинского района подозреваемых в угонах автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержанных подозревают в угоне 27 марта "ВАЗ-2112" от дома по улице Советской в Лебедяни, кроме того, установлено, что задержанные причастны к хищению отечественного автомобиля на территории Лебедянского района.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон) и по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).