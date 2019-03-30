Происшествия

27 минут назад

Полицейские задержали серийных угонщиков

394
#угон
Полицейские задержали серийных угонщиков

Двое молодых людей охотились за отечественными автомобилями.

Сотрудники полиции задержали 21-летнего и 25-летнего жителей Краснинского района подозреваемых в угонах автомобилей. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержанных подозревают в угоне 27 марта "ВАЗ-2112"  от дома по улице Советской в Лебедяни, кроме того, установлено, что задержанные причастны к хищению отечественного автомобиля на территории Лебедянского района.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон) и по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).


394
#угон

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