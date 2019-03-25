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2 минуты назад
Липецкая вечЁрка: выстрел в затылок, расследовании трагедии и раздавленные деликатесы
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 25 марта.
«На Соколе в затылок застрелили 23-летнего мужчину» - эта новость стала самой обсуждаемой сегодня. В автомобиле "Шкода Октавиа" 19-летний пассажир выстрелом в затылок из травматического пистолета "Оса" убил 23-летнего водителя. Также мужчина стрелял в упор в пассажирку автомобиля, но её ранение в шею не оказалось смертельным.
Липсане следили за новостями о трагедии в Хлевенском районе. Выяснено, что никто из погибших не жил в Конь Колодезе: мужчин привозили на работу. Семьям погибших положена компенсация, в общей сложности – более 1 500 000 рублей. А пока следователи выясняют причины трагедии, родственники оплакивают мужчин (подробнее в «Брат погибшего в Конь-Колодезе: «Радовался, когда он нашел эту работу, а теперь – пустота»).
Одна из самых обсуждаемых тем дня – бешенство животных. В 2018 году в Липецке лабораторно подтверждено 12 случаев бешенства - вирус обнаружили у шести собак, четырех кошек и двух лисиц (в 2017 году у пяти). Сейчас в СНТ «Металлург 6» введен карантин по бешенству: заболевание обнаружено у котенка, которого мужчина подобрал рядом с садоводческим товариществом и принес в дом. Котенок сдох, а мужчина получил девять уколов против бешенства.
Не менее горячо в комментариях под публикацией об уничтожении импортного сыра. С реализации в торговом центре на улице Советской сняли почти 15 кг продуктов из ЕС. Изъятое оказалось товарами из санкционного списка, деликатесы отправили под пресс. Липчане не могут понять, почему бы продукты, неизвестно как ввезенные в Россию, не отдавать детям или старикам.
Липсане следили за новостями о трагедии в Хлевенском районе. Выяснено, что никто из погибших не жил в Конь Колодезе: мужчин привозили на работу. Семьям погибших положена компенсация, в общей сложности – более 1 500 000 рублей. А пока следователи выясняют причины трагедии, родственники оплакивают мужчин (подробнее в «Брат погибшего в Конь-Колодезе: «Радовался, когда он нашел эту работу, а теперь – пустота»).
Одна из самых обсуждаемых тем дня – бешенство животных. В 2018 году в Липецке лабораторно подтверждено 12 случаев бешенства - вирус обнаружили у шести собак, четырех кошек и двух лисиц (в 2017 году у пяти). Сейчас в СНТ «Металлург 6» введен карантин по бешенству: заболевание обнаружено у котенка, которого мужчина подобрал рядом с садоводческим товариществом и принес в дом. Котенок сдох, а мужчина получил девять уколов против бешенства.
Не менее горячо в комментариях под публикацией об уничтожении импортного сыра. С реализации в торговом центре на улице Советской сняли почти 15 кг продуктов из ЕС. Изъятое оказалось товарами из санкционного списка, деликатесы отправили под пресс. Липчане не могут понять, почему бы продукты, неизвестно как ввезенные в Россию, не отдавать детям или старикам.