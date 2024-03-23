Марат Корчемный: «Я подумал – взорвали петарду, потом в гримёрку начали врываться перепуганные люди»
Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Общество
115
45 минут назад
Липчане продолжают нести цветы к памятнику в Детский парк
Первые цветы у памятника детям, погибшим в войне, появились сегодня утром.
По последним данным СК РФ, в «Крокус Сити Холле» обнаружены тела 115 человек. Опознаны 50 из погибших. Разбор завалов в зрительном зале концертного центра еще продолжается, не исключено, что количество найденных тел значительно увеличится.
Как заявил президент Владимир Путин, все четверо исполнительней теракта найдены и задержаны.
0
2
0
0
0
Комментарии