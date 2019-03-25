Общество

17 минут назад

На Соколе застрелили 23-летнего мужчину

1 387
#Убиство

Убийца скрылся с места преступления на автомобиле жертвы.

В минувшее воскресенье в 23 часа в районе СНТ "Трубник" в автомобиле "Шкода Октавиа" пассажир выстрелом в затылок из травматического пистолета "Оса" убил 23-летнего водителя. Также мужчина стрелял в упор в ещё одного пассажира автомобиля, женщину, но её ранение не оказалось смертельным.

Стрелок выволок на улицу убитого им водителя и выбросил из салона истекающую кровью женщину. Потом он сел за руль и скрылся. 

В ходе плана-перехвата полиция сегодня утром задержала подозреваемого. Им оказался 19-летний знакомый убитого липчанина. По данным GOROD48, все участники преступления были знакомыми и страдали наркотической зависимостью. 

По данному факту Правобережным отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("убийство"). Возможно, дело будет переквалифицировано по части второй этой статьи - "убийство двух лиц". 
1 387
#Убиство

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Серый

5 минут назад
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