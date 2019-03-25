На Соколе застрелили 23-летнего мужчину

Убийца скрылся с места преступления на автомобиле жертвы.

В минувшее воскресенье в 23 часа в районе СНТ "Трубник" в автомобиле "Шкода Октавиа" пассажир выстрелом в затылок из травматического пистолета "Оса" убил 23-летнего водителя. Также мужчина стрелял в упор в ещё одного пассажира автомобиля, женщину, но её ранение не оказалось смертельным.



Стрелок выволок на улицу убитого им водителя и выбросил из салона истекающую кровью женщину. Потом он сел за руль и скрылся.



В ходе плана-перехвата полиция сегодня утром задержала подозреваемого. Им оказался 19-летний знакомый убитого липчанина. По данным GOROD48, все участники преступления были знакомыми и страдали наркотической зависимостью.



По данному факту Правобережным отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("убийство"). Возможно, дело будет переквалифицировано по части второй этой статьи - "убийство двух лиц".

