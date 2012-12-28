Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Перебросил женщину через крышу авто – жертва благодарит всех, кто поддержал её в трудную минуту
Происшествия
Грязинец устроил стрельбу из ружья из-за обиды в кафе
Происшествия
А знаете ли вы, как тонули Липецк и Елец во время паводков и ливней
А знаете ли вы
На двух десятках улиц и в пяти садоводчествах отключат электричество
Общество
В Липецке пройдёт митинг по жертвам «Крокус Сити Холла»
Общество
Итоги недели
Неделя 48
Ельчане скорбят по жертвам «Крокус Сити Холла»
Общество
В Липецкой области туман, дожди и до +8
Погода в Липецке
Кто проклял липецких пенальтистов?
Спорт
В Липецке в память о погибших начали запускать в небо белых журавлей
Общество
Читать все
В Липецке пройдёт митинг по жертвам «Крокус Сити Холла»
Общество
Перебросил женщину через крышу авто – жертва благодарит всех, кто поддержал её в трудную минуту
Происшествия
Грязинец устроил стрельбу из ружья из-за обиды в кафе
Происшествия
А знаете ли вы, как тонули Липецк и Елец во время паводков и ливней
А знаете ли вы
На двух десятках улиц и в пяти садоводчествах отключат электричество
Общество
Ельчане скорбят по жертвам «Крокус Сити Холла»
Общество
В Липецке в память о погибших начали запускать в небо белых журавлей
Общество
В Липецкой области туман, дожди и до +8
Погода в Липецке
Кто проклял липецких пенальтистов?
Спорт
Итоги недели
Неделя 48
Читать все
Общество
300
25 минут назад
2

В Липецке в память о погибших начали запускать в небо белых журавлей

Акция началась только что.

Акция «Журавли» пройдёт в Липецке в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Проекция с летящими в небо журавлями возникнет на медиаэкранах Липецка в 20:00.

Присоединиться к акции памяти погибших может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватаре в социальных сетях.

Аналогичные акции пройдут с 20 до 21 часа во многих городах России. В Красногорске, где произошла трагедия, на здании «Крокус Сити Холла» транслировать журавлей начнут в 19:55.

Подмосковный концертный зал назван в честь народного артиста СССР Муслима Магомаева, одного из исполнителей песни «Журавли» баллады о солдатах, которые после смерти становятся птицами и обретают бессмертие.

Ранее акцию с проекцией журавлей нередко проводили в День памяти и скорби 22 июня.

Теракт в «Крокус Сити»
память
скорбь
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
селянин
13 минут назад
Скорбим, соболезнования родным и близким...
Ответить
Патриот
17 минут назад
Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому ль так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса?.. Скорбим..
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru