В Липецке в память о погибших начали запускать в небо белых журавлей

Акция началась только что.

Акция «Журавли» пройдёт в Липецке в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Проекция с летящими в небо журавлями возникнет на медиаэкранах Липецка в 20:00.

Присоединиться к акции памяти погибших может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватаре в социальных сетях.

Аналогичные акции пройдут с 20 до 21 часа во многих городах России. В Красногорске, где произошла трагедия, на здании «Крокус Сити Холла» транслировать журавлей начнут в 19:55.

Подмосковный концертный зал назван в честь народного артиста СССР Муслима Магомаева, одного из исполнителей песни «Журавли» баллады о солдатах, которые после смерти становятся птицами и обретают бессмертие.

Ранее акцию с проекцией журавлей нередко проводили в День памяти и скорби 22 июня.