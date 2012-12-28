В Липецке в память о погибших начали запускать в небо белых журавлей
Акция началась только что.
Акция «Журавли» пройдёт в Липецке в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Проекция с летящими в небо журавлями возникнет на медиаэкранах Липецка в 20:00.
Присоединиться к акции памяти погибших может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватаре в социальных сетях.
Аналогичные акции пройдут с 20 до 21 часа во многих городах России. В Красногорске, где произошла трагедия, на здании «Крокус Сити Холла» транслировать журавлей начнут в 19:55.
Подмосковный концертный зал назван в честь народного артиста СССР Муслима Магомаева, одного из исполнителей песни «Журавли» баллады о солдатах, которые после смерти становятся птицами и обретают бессмертие.
Ранее акцию с проекцией журавлей нередко проводили в День памяти и скорби 22 июня.
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