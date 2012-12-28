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В Ельце простились с погибшим 28-летним старшим лейтенантом Никитой Семочкиным
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38 минут назад

В Ельце простились с погибшим 28-летним старшим лейтенантом Никитой Семочкиным

Никита Семочкин был награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые отличия», орденом Мужества, медалями Суворова и Жукова. Представлен к званию Герой России (посмертно).

В Ельце накануне простились с погибшим в зоне СВО земляком 28-летним старшим лейтенантом Никитой Семочкиным.

«С первых дней специальной военной операции Никита оставался в ее самых неспокойных точках. На счету у бойца десятки выполненных боевых заданий и спасенных жизней. И в этот раз, ценой своей жизни, он спас своих товарищей. Никита был награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые отличия», орденом Мужества, медалями Суворова и Жукова. Представлен к званию Герой России (посмертно)», — сообщил глава Ельца Евгений Боровских.

Несколько сотен человек пришли проститься с Никитой Семочкиным и высказать слова поддержки его семье. Один из них – председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. С Никитой они были знакомы с раннего детства. Вместе на протяжении долгих лет занимались футболом, в старших классах посещали секцию Ашихара-каратэ. 

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«Свою первую медаль «За отвагу» он получил за то, что вывез на машине «Тигр» с передовой больше ста раненых товарищей. На фронте Никита получил две тяжёлые контузии, но после госпиталя сразу же возвращался к ребятам», – рассказал Владимир Сериков.

На кладбище отец погибшего передал Владимиру Сериков памятный нож, который Никита планировал лично вручить ему при встрече.

Фото - t.me/evgeny_borovskih и t.me/serikov_vv/313
спецоперация
Украина
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