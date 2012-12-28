В Ельце простились с погибшим 28-летним старшим лейтенантом Никитой Семочкиным

Никита Семочкин был награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые отличия», орденом Мужества, медалями Суворова и Жукова. Представлен к званию Герой России (посмертно).









«Свою первую медаль «За отвагу» он получил за то, что вывез на машине «Тигр» с передовой больше ста раненых товарищей. На фронте Никита получил две тяжёлые контузии, но после госпиталя сразу же возвращался к ребятам», – рассказал Владимир Сериков.



На кладбище отец погибшего передал Владимиру Сериков памятный нож, который Никита планировал лично вручить ему при встрече. «Свою первую медаль «За отвагу» он получил за то, что вывез на машине «Тигр» с передовой больше ста раненых товарищей. На фронте Никита получил две тяжёлые контузии, но после госпиталя сразу же возвращался к ребятам», – рассказал Владимир Сериков.На кладбище отец погибшего передал Владимиру Сериков памятный нож, который Никита планировал лично вручить ему при встрече.

В Ельце накануне простились с погибшим в зоне СВО земляком 28-летним старшим лейтенантом Никитой Семочкиным.«С первых дней специальной военной операции Никита оставался в ее самых неспокойных точках. На счету у бойца десятки выполненных боевых заданий и спасенных жизней. И в этот раз, ценой своей жизни, он спас своих товарищей. Никита был награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые отличия», орденом Мужества, медалями Суворова и Жукова. Представлен к званию Герой России (посмертно)», — сообщил глава Ельца Евгений Боровских.Несколько сотен человек пришли проститься с Никитой Семочкиным и высказать слова поддержки его семье. Один из них – председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. С Никитой они были знакомы с раннего детства. Вместе на протяжении долгих лет занимались футболом, в старших классах посещали секцию Ашихара-каратэ.