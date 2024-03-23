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Общество
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сегодня, 12:17
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Липчане несут цветы к памятнику в Детском парке в память о жертвах теракта
Липчане продолжают выказывать чувство солидарности с пострадавшими.
Десятки людей с цветами замечены в Детском парке в Липецке у памятника детям, погибшим в войне. Они пришли почтить память жертв вчерашнего теракта в столичном «Крокус Сити Холле».
По уточнённым данным Следственного комитета при расстреле людей, пришедших на концерт группы «Пикник» и в последующих пожаре и давке, погибли не менее 93 человек, трое их них – дети. Еще более 120 человек пострадали.
Ранее в Липецке, несмотря на раннее утро, появились баннеры. Выражающие скорбь по жертвам происшествия. В городеотменены все спортивные и массовые мероприятия, ученики сегодня не пошли в школы.
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