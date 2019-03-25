Общество

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В Липецке уничтожили около 15 кг импортного сыра

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#санкционная продукция
В Липецке уничтожили около 15 кг импортного сыра

Санкционные сыры обнаружены в одном из магазинов города

Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям совместно с Липецкой таможней и транспортной прокуратурой с целью недопущения оборота (перевозки, реализации в торговой сети) на территории Российской Федерации запрещенных к ввозу товаров проведены проверочные мероприятия продуктового отдела в ТЦ на улице Советской.

При проведении проверки установлен факт реализации индивидуальным предпринимателем сыров импортного происхождения в ассортименте, странами происхождения которых являются Италия, Германия, Австрия. Вес продукции составил 14,458 кг.

Вышеуказанная продукция в соответствии с маркировочными ярлыками (этикеткой) произведена в странах, в отношении которых действует запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Вся продукция общим весом 14,458 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне ТБО Липецкой области, сообщает Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Фото: rsnvrn.ucoz.ru

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#санкционная продукция

Комментарии (41)

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овод

10 минут назад
Надо было на полигон ТБО отправить для уничтожения в Белгородскую обл.( как когда-то вино), или куда-нибудь подальше( в Курганскую обл. например)., и непременно отчитаться о сложной проделанной работе, а то не порядок, не порядок загрязнять каким-то сыром родную обл.
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Seti1979

13 минут назад
Четыре ведомства: Два Управления, таможня и прокуратура вели не равный бой с противником, с 15 кг сыра и победили. Раздайте им очередные звания, премии, ордена за службы и георгиевскую ленточку примотайте, 9 мая ж скоро - мы снова победи немцев, итальянцев и австрийцев (фашистский блок), против нас же вся Европа воевала в не равном сырном бою!!!
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йож

14 минут назад
Лучше бы бедность уничтожили. 20 лет диктатор борется, а конца и края не видно. Даже в столбик считал-ничего не помогло.
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Смерть Путина

17 минут назад
Лучше бы в дом престарелых отдали.
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Вы в своем уме

19 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, Изначально санкции были введены в отношении 18- ти физических лиц, которые из бюджета РФ спионерили 6 миллиардов рублей и убили в тюрьме юриста фонда . В ответ на санкции в отношении физических лиц начали бомбить Воронеж.
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Позор

19 минут назад
Отдайте людям !
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НЕ ПАТРИОТ

24 минуты назад
Вы в своем уме?, что именно?
ответить

Вы в своем уме?

25 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, переведите на русский язык.
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Голодная

26 минут назад
А я и от плавленного сырка не откажусь, ну например " Орбита " или " Городской ", они тоже вкусные
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Говорят

27 минут назад
Мотя, быков доят. Попробуй ушлепок. За сто лет нихера не смогли произвести, и не смогут. Умом слабые. Только бандитизм и воровство, в стране дураков.
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