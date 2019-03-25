Общество
сегодня, 16:04
В Липецке уничтожили около 15 кг импортного сыра
43 1120
Санкционные сыры обнаружены в одном из магазинов города
Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям совместно с Липецкой таможней и транспортной прокуратурой с целью недопущения оборота (перевозки, реализации в торговой сети) на территории Российской Федерации запрещенных к ввозу товаров проведены проверочные мероприятия продуктового отдела в ТЦ на улице Советской.
При проведении проверки установлен факт реализации индивидуальным предпринимателем сыров импортного происхождения в ассортименте, странами происхождения которых являются Италия, Германия, Австрия. Вес продукции составил 14,458 кг.
Вышеуказанная продукция в соответствии с маркировочными ярлыками (этикеткой) произведена в странах, в отношении которых действует запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Вся продукция общим весом 14,458 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне ТБО Липецкой области, сообщает Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.
Фото: rsnvrn.ucoz.ru
При проведении проверки установлен факт реализации индивидуальным предпринимателем сыров импортного происхождения в ассортименте, странами происхождения которых являются Италия, Германия, Австрия. Вес продукции составил 14,458 кг.
Вышеуказанная продукция в соответствии с маркировочными ярлыками (этикеткой) произведена в странах, в отношении которых действует запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Вся продукция общим весом 14,458 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне ТБО Липецкой области, сообщает Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.
Фото: rsnvrn.ucoz.ru
43 1120
овод
Seti1979
йож
Смерть Путина
Вы в своем уме
Позор
НЕ ПАТРИОТ
Вы в своем уме?
Голодная
Говорят