В Липецке уничтожили около 15 кг импортного сыра

Санкционные сыры обнаружены в одном из магазинов города

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Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям совместно с Липецкой таможней и транспортной прокуратурой с целью недопущения оборота (перевозки, реализации в торговой сети) на территории Российской Федерации запрещенных к ввозу товаров проведены проверочные мероприятия продуктового отдела в ТЦ на улице Советской.При проведении проверки установлен факт реализации индивидуальным предпринимателем сыров импортного происхождения в ассортименте, странами происхождения которых являются Италия, Германия, Австрия. Вес продукции составил 14,458 кг.Вышеуказанная продукция в соответствии с маркировочными ярлыками (этикеткой) произведена в странах, в отношении которых действует запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.Вся продукция общим весом 14,458 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне ТБО Липецкой области, сообщает Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.