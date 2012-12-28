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Перебросил женщину через крышу авто – жертва благодарит всех, кто поддержал её в трудную минуту

Пострадавшей повезло, что осталась жива.

В распоряжении GOROD48 оказалась запись аварии, произошедшей 19 марта на улице Московской недалеко от ТЦ «Ривьера».

Под колёса «Дэу Нексии» попала женщина, которая мирно переходила дорогу по «зебре» и не нарушала правил дорожного движения. На кадрах видно, что ее подбросило вверх, словно мячик, и женщина, описав в воздухе кувырок, приземлилась со всего размаху на асфальт.

65-летний водитель легковушки позже заявил полицейским, что не заметил идущего по пешеходному переходу человека.

Пострадавшая, видимо, родилась в рубашке: после ДТП женщина находилась в сознании, ей потребовалась помощь медиков, но худшего удалось избежать. 19 марта отныне она вполне может считать своим вторым днём рождения.

Через GOROD48 липчанка по имени Алёна решила поблагодарить всех, кто поддержал ее в трудную минуту.

— Мне повезло, что в такой ситуации я оказалась не одна, — написала она. — Я сердечно выражаю благодарность своим коллегам МБОУ СОШ N 49 Липецка, родителям, всем неравнодушным людям. Спасибо вам за оказанную поддержку. Сейчас она мне крайне важна. Спасибо что не бросили и протянули руку помощи. Дай Бог всем вам здоровья. Помните, что дорога очень опасна, водитель вы или пешеход.

Отдельно Алёна поблагодарила свою сестру Татьяну за то что «она взяла груз ответственности на себя, без неё я бы не справилась». Сестра в день аварии поместила на своей странице в соцсети скриншот публикации GOROD48 со словами поддержки Алене.

авария
ДТП
пешеходный переход
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Комментарии (13)

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Правдоруб
26 минут назад
Жалко Алёну ,но в Липецке надо при переходе дороги смотреть по сторонам
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Анатолий
36 минут назад
Советские водители ПДД не знают, это факт, хуже только пацанчики на ладах с диареей
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Поэтому
2 минуты назад
в 90% ДТП участники от 20 до 25 лет на европейском инохламе?
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21век
29 минут назад
Щас уже на китайцев пересели,радуются до пены изо рта и ушей
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смотрите по сторонам
41 минуту назад
Иду,туплю,по сторонам не смотрю,лечу,лежу,сижу..
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кит
49 минут назад
Переходишь дорогу сначала посмотри налево,дойдя до середины дороги посмотри направо! Так учли раньше ! Сейчас иди ,не бойся ! Водитель будет виноват,потому что он управляет средством повышенной опасности ! Но вдумайтесь - средство поышенной опасности для пешеходов ! Поэтому ,бойтесь
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Видно сразу
31 минуту назад
Что ты купил права или подарили!а не учили ли,при приближении пешеходного перехода снизить скорость и по сторонам смотреть,а не на свои яйки?тем более что этот переход отлично просматривается,водитель начал тормозить только когда сбил человека
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кит
25 минут назад
Что ты купил права или подарили!а не учили ли,при приближении пешеходного перехода снизить скорость и по сторонам смотреть,а не на свои яйки?тем более что этот переход отлично просматривается,водитель начал тормозить только когда сбил человека Потенциально ты тоже на асфальте будешь сидеть и водителя ругать ! А я (как пешеход)буду водителя ругать ,но с целыми ногами !
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Александр
51 минуту назад
Совершенно не заботятся о своей безопасности. Ни направо ни на лево не посмотрит . Мало ли что может случиться с водителем.
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Татьяна
55 минут назад
Я смотрю, все предыдущие комментаторы из разряда водятлов!!!
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Слепого
58 минут назад
Отправить дворы и город подметать мин на 1200ч,в доход государства изъять автомобиль,отобрать права пожизненно и выплатить все компенсации пешеходу!!!
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Думала
сегодня, 11:39
Что она самая крутая.Переходишь,верти головой,а то так и будешь как мячик летать.Всем здоровья.
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бабушка
сегодня, 11:32
Ну не заметил дедушка пешехода,что ж теперь. Смотреть надо,куда идёшь.
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