Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Перебросил женщину через крышу авто – жертва благодарит всех, кто поддержал её в трудную минуту
Перебросил женщину через крышу авто – жертва благодарит всех, кто поддержал её в трудную минуту
Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Происшествия
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сегодня, 11:24
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Перебросил женщину через крышу авто – жертва благодарит всех, кто поддержал её в трудную минуту
Пострадавшей повезло, что осталась жива.
Под колёса «Дэу Нексии» попала женщина, которая мирно переходила дорогу по «зебре» и не нарушала правил дорожного движения. На кадрах видно, что ее подбросило вверх, словно мячик, и женщина, описав в воздухе кувырок, приземлилась со всего размаху на асфальт.
65-летний водитель легковушки позже заявил полицейским, что не заметил идущего по пешеходному переходу человека.
Пострадавшая, видимо, родилась в рубашке: после ДТП женщина находилась в сознании, ей потребовалась помощь медиков, но худшего удалось избежать. 19 марта отныне она вполне может считать своим вторым днём рождения.
Через GOROD48 липчанка по имени Алёна решила поблагодарить всех, кто поддержал ее в трудную минуту.
— Мне повезло, что в такой ситуации я оказалась не одна, — написала она. — Я сердечно выражаю благодарность своим коллегам МБОУ СОШ N 49 Липецка, родителям, всем неравнодушным людям. Спасибо вам за оказанную поддержку. Сейчас она мне крайне важна. Спасибо что не бросили и протянули руку помощи. Дай Бог всем вам здоровья. Помните, что дорога очень опасна, водитель вы или пешеход.
Отдельно Алёна поблагодарила свою сестру Татьяну за то что «она взяла груз ответственности на себя, без неё я бы не справилась». Сестра в день аварии поместила на своей странице в соцсети скриншот публикации GOROD48 со словами поддержки Алене.
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