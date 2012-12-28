15-летний подросток, спасший людей «Крокусе», жил в Липецке и занимался каратэ
Тренер подростка героя не смогла сдержать слёз, когда узнала о его подвиге из соцсетей.
Родители Ислама Халилова родом из Кыргызстана, сам парень родился в Дагестане, помимо него в семье ещё двое детей, все вместе они переехали в Липецк. В нашем городе будущий герой ходил в школу и занимался каратэ в клубе «Белый Тигр».
— Прекрасно его помню, — рассказал GOROD48 руководитель клуба Юрий Смыков. — Пришёл к нам младшим школьником — веселый такой парнишка, общительный. Располагал к себе, легко заводил друзей, правда, болтал без умолку (смеется). Во время тренировок приходилось просить его, чтобы меньше разговаривал. В соревнованиях выступал за наш клуб в последний раз по-моему в 2018 году. Потом уехал в столицу. Мы гордимся им: весельчак весельчаком, а в критической ситуации не растерялся — спас людей. Это то, чему мы учим в клубе — иметь стержень. Надеемся, и толика нашего воспитания помогла Исламу в той страшной ситуации.
2-е место на Кубке «Белого Тигра» во дворце спорта «Молодёжный»
Основу воспитания в парне заложили родители и липецкие тренеры по каратэ
Халилов ходил на тренировки в 15-ю школу, занимался под руководством Виктории Двуреченской (Кудояровой). Она узнала о подвиге своего ученика из социальных сетей и, по ей словам, не смогла сдержать слёз.
Архив. Будущий герой и его тренер
Сейчас Ислам учится в 9-м классе, играет в футбол и хочет стать программистом.
Подросток-герой получает заслуженные награды. Одну из них – от футбольного клуба «Спартак» (Москва), за который он болеет с детства. Клуб организовал встречу с футболистами основной команды, подарил мальчику именную футболку и абонемент на все домашние матчи клуба.
Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин собирается вручить подростку медаль мусульман России «За заслуги».
Комментарии