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На двух десятках улиц и в пяти садоводчествах отключат электричество
Общество
Ельчане скорбят по жертвам «Крокус Сити Холла»
Общество
В Липецкой области туман, дожди и до +8
Погода в Липецке
15-летний подросток, спасший людей «Крокусе», жил в Липецке и занимался каратэ
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Общество
238
27 минут назад

15-летний подросток, спасший людей «Крокусе», жил в Липецке и занимался каратэ

Тренер подростка героя не смогла сдержать слёз, когда узнала о его подвиге из соцсетей.

Подросток, который спас десятки людей в «Крокус Сити Холле», показав безопасный выход из горящего здания, несколько лет прожил в Липецке.

Родители Ислама Халилова родом из Кыргызстана, сам парень родился в Дагестане, помимо него в семье ещё двое детей, все вместе они переехали в Липецк. В нашем городе будущий герой ходил в школу и занимался каратэ в клубе «Белый Тигр».

— Прекрасно его помню, — рассказал GOROD48 руководитель клуба Юрий Смыков. — Пришёл к нам младшим школьником — веселый такой парнишка, общительный. Располагал к себе, легко заводил друзей, правда, болтал без умолку (смеется). Во время тренировок приходилось просить его, чтобы меньше разговаривал. В соревнованиях выступал за наш клуб в последний раз по-моему в 2018 году. Потом уехал в столицу. Мы гордимся им: весельчак весельчаком, а в критической ситуации не растерялся — спас людей. Это то, чему мы учим в клубе — иметь стержень. Надеемся, и толика нашего воспитания помогла Исламу в той страшной ситуации.

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2-е место на Кубке «Белого Тигра» во дворце спорта «Молодёжный»

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Основу воспитания в парне заложили родители и липецкие тренеры по каратэ
Халилов ходил на тренировки в 15-ю школу, занимался под руководством Виктории Двуреченской (Кудояровой). Она узнала о подвиге своего ученика из социальных сетей и, по ей словам, не смогла сдержать слёз.

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Архив. Будущий герой и его тренер

Сейчас Ислам учится в 9-м классе, играет в футбол и хочет стать программистом.

Подросток-герой получает заслуженные награды. Одну из них – от футбольного клуба «Спартак» (Москва), за который он болеет с детства. Клуб организовал встречу с футболистами основной команды, подарил мальчику именную футболку и абонемент на все домашние матчи клуба.

Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин собирается вручить подростку медаль мусульман России «За заслуги».

Теракт в «Крокус Сити»
Ислам Халилов
подвиг
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