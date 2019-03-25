«Если у вас нет собаки…»

то и хорошо: в Липецке - взрывной рост заболеваемости бешенством.

Сегодня на брифинге в мэрии с журналистами встретился ведущий ветеринарный врач ОГБУ «Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» Александр Чурсин.



Ветеринар сообщил, что в 2018 году в Липецке лабораторно подтверждено 12 случаев бешенства - вирус обнаружили у шести собак, четырех кошек и двух лисиц (в позапрошлом году на территории города инфекцию выявили у пяти животных). В настоящее время постановлением главы региона в СНТ «Металлург 6» введен карантин по бешенству: заболевание обнаружено у котенка, которого мужчина подобрал рядом с садоводческим товариществом и принес в дом. Котенок сдох, а мужчина получил девять уколов против бешенства.



По словам Александра Чурсина, основным источником распространения бешенства в Липецке являются лисы.



В прошлом году ветеринары организовали на территории Липецка 73 выездных прививочных пункта. В итоге были привиты 20 720 собак и 10 408 кошек - на 2091 животных больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для предупреждения инфицирования диких и безнадзорных животных вирусом бешенства врачи применяют вакцину, раскладывая ее в приманки в лесопарковых зонах и на окраинах города - всего медики отчитались о 22 тысячах таких доз.



Александр Чурсин напомнил, что бешенство - крайне опасное неизлечимое заболевание. Чтобы обезопасить себя и близких, не следует вступать в контакт с дикими и бродячими животными, а домашних питомцев - кошек, собак, лошадей, крупный или мелкий рогатый скот - необходимо прививать. Сделать это можно бесплатно в любой государственной ветеринарной клинике.



- Если вас укусила собака, срочно обратитесь в травмпункт. Если собака вам известна - доставьте ее в государственную ветклинику. Туда же необходимо доставить павшее животное, - сказал ветврач.



А вот с птичьим гриппом в регионе все нормально. В прошлом году ветврачи исследовали более 4,4 тысяч проб крови птиц: диких уток, убитой птицы в АО «Куриное Царство», питомцев Липецкого зоопарка, водоплавающих птиц Лебединого озера на Новолипецком комбинате. Также проведено 200 исследований синантропной птицы с рынков города Липецка и 350 - из подсобных хозяйств. Все птицы оказались здоровыми. Впрочем, при проведении исследований выявлены положительные и сомнительные результаты по болезни Ньюкасла у синантропной птицы в Липецком зоопарке и на Лебедином озере НЛМК, вследствие этого была проведена вакцинация всех 2617 птиц против этой болезни.



фото: ptzgovorit.ru









