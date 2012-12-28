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Здоровье
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сегодня, 10:12
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась, а коронавирусом — выросла
На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 5,7 тысячи случаев ОРВИ, 18 случаев гриппа и 178 — коронавируса.
На Липецк приходится 67% всех случаев ОРВИ. Сейчас в нашем регионе циркулируют вирусы гриппа А(H3N2), гриппа В, другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.
178 человек заболели коронавирусом, что выше на 15% уровня предыдущей недели.
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