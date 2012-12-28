Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась, а коронавирусом — выросла

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 5,7 тысячи случаев ОРВИ, 18 случаев гриппа и 178 — коронавируса.

В Липецкой области за неделю с 18 по 24 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилось на 9% по сравнению с предыдущей неделей. Всего было зарегистрировано 5,7 тысячи случаев ОРВИ и 18 случаев гриппа. Показатель заболеваемости оказался на 14% ниже эпидпорга. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области.На Липецк приходится 67% всех случаев ОРВИ. Сейчас в нашем регионе циркулируют вирусы гриппа А(H3N2), гриппа В, другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.178 человек заболели коронавирусом, что выше на 15% уровня предыдущей недели.