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213
сегодня, 10:12
2

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась, а коронавирусом — выросла

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 5,7 тысячи случаев ОРВИ, 18 случаев гриппа и 178 — коронавируса.

В Липецкой области за неделю с 18 по 24 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилось на 9% по сравнению с предыдущей неделей. Всего было зарегистрировано 5,7 тысячи случаев ОРВИ и 18 случаев гриппа. Показатель заболеваемости оказался на 14% ниже эпидпорга. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

На Липецк приходится 67% всех случаев ОРВИ. Сейчас в нашем регионе циркулируют вирусы гриппа А(H3N2), гриппа В, другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.

178 человек заболели коронавирусом, что выше на 15% уровня предыдущей недели.
ОРВИ
грипп
коронавирус
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Комментарии (2)

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Сначала новые
тянитолкай
19 минут назад
началось, давно не было
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Если не делают
30 минут назад
тесты на ковид сейчас (об этом писали). то как узнают, что у кого-то ОРВИ, а у кого-то ковид ?!?! По каким косвенным признакам или эти все цифры выдумывают для отчетности ???
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