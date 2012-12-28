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Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Вице-мэр Липецка призвала еще раз проверить антитеррористическую защищенность детей в школах
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Общество
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сегодня, 11:52
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Вице-мэр Липецка призвала еще раз проверить антитеррористическую защищенность детей в школах
Под роспись родители школьников получат памятки, «как себя вести в том или ином случае».
Вице-мэр выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым. А потом обратилась к представителям департаментов образования, культуры и туризма, физкультуры и спорта:
— Прошу вас еще раз провести комплекс необходимых мероприятий, касающихся антитеррористической защищенности. Каждый должен знать, как действовать в определенных ситуациях. Провести работу не только с детьми, но и родителями. Чтобы каждый при входе в школу или в учреждения дополнительного образования знал, как вести себя в том или ином случае. Прошу всем родителям под роспись раздать соответствующие памятки. И сделать это нужно в кратчайшие сроки.
Примечательно, что почти 40% школьных охранников не имеют официального трудоустройства — такие цифры недавно привели депутатам областного Совета представители регионального управления образования и науки.
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