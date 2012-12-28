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сегодня, 11:52
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Вице-мэр Липецка призвала еще раз проверить антитеррористическую защищенность детей в школах

Под роспись родители школьников получат памятки, «как себя вести в том или ином случае».

Сегодняшнее оперативное совещание в мэрии Липецка заместитель главы города Анна Шамаева начала с упоминания террористического акта в столичном «Крокус Сити Холле», где в минувшую пятницу погибли не менее 137 человек и более 182 получили ранения.

Вице-мэр выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым. А потом обратилась к представителям департаментов образования, культуры и туризма, физкультуры и спорта:

— Прошу вас еще раз провести комплекс необходимых мероприятий, касающихся антитеррористической защищенности. Каждый должен знать, как действовать в определенных ситуациях. Провести работу не только с детьми, но и родителями. Чтобы каждый при входе в школу или в учреждения дополнительного образования знал, как вести себя в том или ином случае. Прошу всем родителям под роспись раздать соответствующие памятки. И сделать это нужно в кратчайшие сроки.

Примечательно, что почти 40% школьных охранников не имеют официального трудоустройства — такие цифры недавно привели депутатам областного Совета представители регионального управления образования и науки.
теракт
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Юля
19 минут назад
Охранники в наших школах сидят только для того чтобы родителей не пропустить. Это не охрана.
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ну да
19 минут назад
как обычно пока петух не клюнет
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житель
27 минут назад
Так надо учить детей как правильно вести себя при угрозе их жизни, проводить постоянно с ними практические занятия и тренировки по различным ситуациям. А при чем тут подпись родителей. Родители что ли должны водить ребенка по коридорам школы и обучать, как быть в различных ситуациях??? Но родителей туда не пускают!!! Выходит так- отпустил ребенка в школу, но школа за него не отвечает, родители должны подписаться. Бред какой-то!!! Прежде, чем создавать документ, думайте, что пишете!!!
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Читай внимательно
15 минут назад
Родители распишутся в том, что получили памятки. Вот пускай яжематери и проводят дальше работу со своими онижедетьми.
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гостья
36 минут назад
под роспись? а что расписывать то будут? росписи.......
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Пердимонокль
48 минут назад
Всё конечно правилтно, всё кончно верно, но есть один вопрос: а при чем же тут родители? И не дойдет ли в конце концов дело до создания в каждой школе своего ЧОПа за счет тех же родитеоей?
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Нет
сегодня, 12:15
никакой защищённости в школах!!! Проходной двор! Охранники спят в хомуте, возраст 60+, да ещё и женщины. Кого они могут защитить??? Их самих охранять нужно!
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Старый житель Липецка
32 минуты назад
В СССР роль охранника выполняла тётя Маша уборщица. Её швабры боялись все террористы мира.
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дилетант
37 минут назад
разве дело в поле и возрасте охранников ? в крокусе на входе охранниками были мужчины цветущего возраста - и результат ?
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Мда уж
сегодня, 12:13
представители департаментов образования, культуры и туризма, физкультуры и спорта - специалисты по мероприятиям, касающихся антитеррористической защищенности ?
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Тучка
сегодня, 12:12
Какие охранники то? где кто их видел? глубокие пенсионеры, вооруженные ручкой, для разгадывания кроссвордов. Все знают как вести себя в данных ситуациях, только шариковая ручка контролера и тряпка уборщицы, к сожалению, бессильны против огнестрельного оружия!!!
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Горожанин Липецка
сегодня, 12:10
Бред какой то под роспись, снимая с себя ответственность (они же подписали).
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