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774
сегодня, 15:43
1

На двух десятках улиц и в пяти садоводчествах отключат электричество

А четыре дома на улице Водопьянова останутся без холодной воды.

25 марта из-за плановых ремонтных работ на сетях без холодной воды останется часть улицы Водопьянова, предупредили в «РВК-Липецк». Так, с 10:00 и до окончания работ холодную воду здесь отключат в домах №№ 12, 14, 16, 18 – цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 16.

25 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 отключат электричество на улицах адмирала Макарова, Прокатной, Рязанской, Ферросплавной, Черняховского, Басинского, Бахаева, Дальней, Знаменского, Красивой, Полунина, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, в Задонском переулке, садоводчествах «Металлург-3», «Монтажник», «Дачный-1». Причиной отключения света здесь станут работы по монтажу приборов учета, для каждого отдельного домохозяйства перебои с электричеством в указанный промежуток времени составят не более трех часов.

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Московскую, Загородную, Пестеля, садоводчества «Весна», «Кооператор».

Отключения воды
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Комментарии (1)

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дача
сегодня, 16:11
ничего, затопим печь!
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