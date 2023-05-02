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Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
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28
8 минут назад

Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты

Встречаем первый день рабочей недели.

Небольшие дожди

Температура воздуха в Липецке уже много дней держится примерно на одном уровне – 4-6 градусов тепла. Сегодня будет облачно с прояснениями, обещают небольшие дожди.

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Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в четырёх домах на улице Водопьянова, 12, 14, 16, 18.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами оставят без электричества улицы Загородную, Московскую и Пестеля, а также садоводчества «Весна» и «Кооператор».

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В промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов оставят без света улицы Адмирала Макарова, Басинского, Бахаева, Дальнюю, Дорожную, Земную, Знаменского, Инженерную, Кленовую, Красивую, Полунина, Прокатную, Рязанску., Ферросплавную, Фурманова, Черняховского, переулок Задонский, садоводчества «Дачный-1», «Металлург-3», «Монтажник».

Пробки

Какой же понедельник без них? Советуем пользоваться «Яндекс-картами2 или аналогичными приложениями: так хоть сможете посмотреть, где заторы чуть меньше.

Эхо "Крокуса"

Понедельник редко баловал нас большим количеством культурных и развлекательных мероприятий. А тут ещё наложилась трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холле». День памяти погибших в страшной бойне прошёл вчера, но и сегодня в Липецке не готовы гулять и веселиться. Спектаклей, концертов утренников – всего этого сегодня не будет.

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Пенсионеров берут на работу всё охотнее

Половина липецких работодателей готова трудоустраивать пенсионеров, выяснили в ходе опроса рeкрутёры SuperJob.

42% предприятий и организаций принимают на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 31% — на отдельные должности. Чаще всего липчанам пенсионного возраста открыты вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

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SuperJob не первый год отмечает повышение возраста соискателей работы. Связывают это с демографической ямой в 1990-е.

Хочешь зарабатывать? Учись!

34% липчан уверены в том, что зарабатывают больше те, кто постоянно обучается, выяснили в ходе другого опроса сотрудники SuperJob.

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По мнению 13% опрошенных, для повышения уровня зарплаты следует трудиться больше. 11% говорят о переквалификации на другие более высокооплачиваемые профессии. Активность, целеустремленность и проявление инициативы — качества, которые приведут к высокой зарплате по мнению каждого десятого опрошенного. По 9% предлагают найти подработку и развивать интеллект, 7% — заняться предпринимательской деятельностью. 5% считают, что следует научиться вести переговоры о повышении зарплаты. 4% считают самым важным в этом вопросе связи и знакомства. Искать источники пассивного дохода и продвигаться по карьерной лестнице предлагают 3 и 2% горожан соответственно.

Обеды в кафе становятся липчанам не по карману?

Липчане зажиточны, если верить официальной статистике, но походы в обеденный перерыв в кафе и столовые могут позволить себе не все. Большинство работающих приносят с собой еду из дома, таких 57 %, утверждают в SuperJob. На безнес-ланчи в кафе и рестораны тратятся лишь 12 % горожан.

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Судя по оценкам опрошенных, принципы правильного питания проще соблюдать тем, кто трудится из дома.

О кошках и собаках в такси

Согласно пункту 1.12 ПДД «лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве» считается пассажиром. Но не спешите радоваться за своих четвероногих друзей. Согласно статьи 137 ГК РФ животные приравниваются к имуществу, а следовательно в такси они считаются не пассажиром, а багажом. Правила перевозки братьев наших меньших объяснили в «Роскачестве».

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Практически все службы такси имеют требование заранее сообщать о поезде с любимцем. Если клиент не сообщает о животном заранее, водитель имеет право отказаться от перевозки.

Перевозить животных надо таким образом, чтобы можно было обеспечить безопасность всех находящихся в машине (и самого питомца тоже).

- Кошек и собак маленьких пород нужно перевозить в переноске.
- Крупных собак требуется фиксировать в салоне (на сиденье или полу). Пристегивать штатными ремнями не нужно, но требуется иметь поводок, шлейку или специальную ленту для удерживания на месте.
- Для птиц нужны клетки, для маленьких животных типа грызунов — клетки или боксы.
- Земноводные, рептилии перевозятся в специальных боксах, которые подходят для этого вида животного.
- Маленьких собак и кошек теоретически можно держать на коленях, но хозяин в таком случае не может гарантировать, что удержит животное в случае резкого маневра или остановки, а это уже может быть опасно, поэтому лучше так не делать.

Запрещено размещать животное так, чтобы оно не было ничем ограничено и не «пристегнуто». Свободное перемещение по салону — это потенциальная опасность, так как зверь может запаниковать, кинуться на людей, спрятаться под педалями водителя, и так далее. Если владелец отказывается соблюдать требования безопасности, водитель вправе отменить поездку.

Важно! Если питомец что-то испортит, владельцу придется компенсировать весь ущерб. Поэтому лучше иметь с собой пеленки, подстилки, пленку, проследить, что у животного не будет доступа к обивке салона и предметам в нем.

Самый верный способ избежать проблем — заказать специальное такси для перевозки животных, советуют в Роскачестве. А вы встречали такие службы такси в Липецке?

Дорогие липчане! Шок от подмосковной трагедии ещё долго будет отравлять нашу жизнь. Но лучшая память павшим – внимание к живым. Нужно жить и работать дальше. Желаем вам сегодня собрать волю в кулак и двигаться вперёд. А для новостей у вас всегда под рукой есть GOROD48: делайте паузы в течение напряжённого дня и заходите на сайт, где вы сможете прочитать все главные новости. Мы следим за событиями 24/7. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова.

Сегодня в Липецке
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