Брат погибшего в Конь-Колодезе: «Радовался, когда он нашел эту работу, а теперь – пустота» (ФОТО)

Журналисты GOROD48 побывали на месте трагедии, унесшей жизни четверых рабочих.

Село Конь-Колодезь Хлевенского района. Если бы не знаменитая на всю страну школа пулевой стрельбы, то можно было бы смело написать, что этот населенный пункт ничем не отличается от тысяч таких же, затерянных в сельской глубинке бескрайней России.

Проезжаем местную церковь Иоанна Богослова, построенную еще в XVIII веке. Несколько лет назад напротив церковного забора один за одним проходили митинги местных жителей против движения грузового транспорта через древнее село, ведь для машин путь через Конь-Колодезь стал единственной альтернативой платной дороги на Воронеж. Протестующие говорили, что разрушается в том числе церковь, но вот он храм – стоит, большегрузы продолжают идти мимо вереницей, а протесты со временем сошли на нет. Сейчас в селе разговоры о другом бедствии – утром в субботу, 23 марта, загорелся один из ангаров местного овощехранилища, принадлежащего ООО «Москва на Дону». Результат – четыре трупа рабочих.

Рабочим – выходной, журналистов не жалуют

Сеть складов встречает нас грозной надписью о том, что территория является частной собственностью и некоторым замешательством местной охраны, которая обещает решить вопрос с нашим пребыванием на территории склада «с начальством». Пока они перезваниваются, беседуем с рабочими – благо несколько человек толпятся возле входа.







Нам рассказывают, что пожар произошел в половине девятого утра – через полчаса, как на работу заступила очередная смена из 15-ти человек. В ее обязанности входила фасовка моркови, которая прямо со склада развозилась по многочисленным в области торговым точкам АО «Тандер». Морковь, к слову, вся местная, выращенная в Хлевенском районе – вот оно, импортозамещение.

Об обстоятельствах пожара мы уже писали - валил дым такой силы, что сотрудники еле успели выбежать на свежий воздух - кто на четвереньках, кто на двух заплетающихся ногах, которые отказывали уже на улице. А четыре работника добежать не успели, задохнувшись угарным газом.

Всего на овощебазе работает около 100 человек, из них 18 сотрудников - охрана. Правда, всем, кроме секьюрити, сегодня объявили выходной: на место пожара то и дело приезжают следователи и эксперты, прибывают другие интересующиеся, вроде нас. Поэтому на сегодня – все свободны, морковки на прилавках на один день и так хватит.

- Вон видите стоит полукруглый ангар? - показывает нам один из рабочих, - Сгорел точно такой же, но его не видно от главного входа. Здоровый такой, примерно три тысячи метров площади. У нас тут картошка хранится, да морковка. Вот переработчикам моркови и не повезло.

Охрана тем временем, с кем-то созваниваясь, сообщает, что скоро к нам прибудет специальный сотрудник службы безопасности, чтобы провести на место. Затем вводная меняется: «пущать журналистов не велено», поезжайте в офис фирмы в Хлевное», позже – «В Хлевном вас никто не примет, вам пришлют электронный адрес, на который вы сможете адресовать свои вопросы». Хоть бы телефон, Viber или электронный адрес журналиста спросили для приличия, прежде чем обещать что-то прислать, конспираторы. Естественно, контактов с руководством больше у нас не было, а на частную территорию корреспондентов не пустили.







Вдали за шлагбаумом круглый ангар - точно такой же, как сгоревший.



Не исключено, что владельцам склада есть что скрывать. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание – много где случалась такая напасть, но не везде огонь распространялся со столь бешеной скоростью, как здесь – говорят, что пламя разнеслось, словно вспыхнул порох. Экспертам предстоит разбираться, чем с внутренней стороны были отделаны станы ангара, что ядовитый дым в считанные секунды уничтожил людей.

Уезжая, узнаем от местных жителей, что пострадавшие жили в селах Верхняя и Нижняя Колыбелка, Отскочное и Синдякино. Ездили сюда на специальных автобусах работу фасовать картофель и морковку.

Брат погибшего: «Я до сих пор отказываюсь в это верить»

Родственника одного из погибших мы нашли в селе Нижняя Колыбелка. Покосившаяся избушка, небольшой огород.





Внутри застали местного жителя Владимира, в слезах поминающего брата - Сергея Перцева.

- 58 лет Сереге было, - сбивается на плач мужчина, - Много где он работал, а два года назад устроился на овощебазу. Платили то неплохо – около 20 тысяч рублей, что для сельской местности большие деньги. В тот день уехал на работу, улыбался, рукой на прощание помахал. А днем соседи прибегают: на складе был пожар, Серега угорел. Я до сих пор отказываюсь в это поверить.

По словам брата погибшего, у того остались супруга и сын которому около 30 лет – живет и работает в Воронеже.







Эту фотографию Сергей Перцева - еще молодого, разместят на памятнике.



Тела всех четверых погибших доставили в морг Задонска, где проводят необходимые процедуры – осмотр, вскрытие и т.д. Родственникам тела обещают отдать завтра, тогда же в четырех селах пройдут похороны.

Работодатель обещал взять все расходы по погребению на себя.