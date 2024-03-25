56-летний мужчина погиб во время пожара в СНТ «Тепличное»

Пять человек были спасены из горящей многоэтажке на улице Липовской.

Днем 24 марта в результате пожара в дачном домике СНТ «Тепличное» Липецка погиб 56-летний мужчина. Домик сгорел полностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В этот же день в Липецке произошли еще три пожара. У дома №15 по улице Елецкое шоссе сгорел автомобиль «Альфа Ромео», на улице Богдана Хмельницкого выгорел гараж, а в многоквартирном доме на улице Стаханова огонь повредил вещи на 0,5 квадратных метра — огонь потушили очевидцы. В Грязях на улице Лермонтова сгорела надворная постройка, пожарные отстояли от огня дом.Днем ранее, 23 марта, в селе Урусово Чаплыгинского района сгорела надворная постройка, в Липецке на улице Скороходова в нежилом доме горели вещи и мебель, на улице Липовской — огонь повредил подвал пятиэтажки и пол в квартире. Во время этого пожара были спасены пять человек.