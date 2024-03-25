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Происшествия
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сегодня, 10:23
56-летний мужчина погиб во время пожара в СНТ «Тепличное»
Пять человек были спасены из горящей многоэтажке на улице Липовской.
В этот же день в Липецке произошли еще три пожара. У дома №15 по улице Елецкое шоссе сгорел автомобиль «Альфа Ромео», на улице Богдана Хмельницкого выгорел гараж, а в многоквартирном доме на улице Стаханова огонь повредил вещи на 0,5 квадратных метра — огонь потушили очевидцы. В Грязях на улице Лермонтова сгорела надворная постройка, пожарные отстояли от огня дом.
Днем ранее, 23 марта, в селе Урусово Чаплыгинского района сгорела надворная постройка, в Липецке на улице Скороходова в нежилом доме горели вещи и мебель, на улице Липовской — огонь повредил подвал пятиэтажки и пол в квартире. Во время этого пожара были спасены пять человек.
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