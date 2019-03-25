Происшествия
сегодня, 09:59
Семьи погибших в Конь-Колодезе получат от администрации Липецкой области по 500 тысяч рублей
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Такое решение принял врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
Как сообщили GOROD48 в администрации Хлевенского района, администрация Липецкой области запросила реквизиты родственников погибших, чтобы перечислить им по 500 тысяч рублей.
Как уже известно, работодатель выплатит семьям четверых погибших на пожаре в овощехранилище в селе Конь Колодезь по 1 миллиону рублей. По 50 тысяч семье каждого погибшего выделила администрация Хлевенского района на похороны.
Трагедия на сельхозпредприятии "Москва-на-Дону" произошла в минувшую субботу утром. В пожаре овощехранилища погибли 4 человека.
Как уже известно, работодатель выплатит семьям четверых погибших на пожаре в овощехранилище в селе Конь Колодезь по 1 миллиону рублей. По 50 тысяч семье каждого погибшего выделила администрация Хлевенского района на похороны.
Трагедия на сельхозпредприятии "Москва-на-Дону" произошла в минувшую субботу утром. В пожаре овощехранилища погибли 4 человека.
7 980
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