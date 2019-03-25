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Семьи погибших в Конь-Колодезе получат от администрации Липецкой области по 500 тысяч рублей

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#пожар #Конь Колодезь
Семьи погибших в Конь-Колодезе получат от администрации Липецкой области по 500 тысяч рублей

Такое решение принял врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов

Как сообщили GOROD48 в администрации Хлевенского района, администрация Липецкой области запросила реквизиты родственников погибших, чтобы перечислить им по 500 тысяч рублей.

Как уже известно, работодатель выплатит семьям четверых погибших на пожаре в овощехранилище в селе Конь Колодезь по 1 миллиону рублей. По 50 тысяч семье каждого погибшего выделила администрация Хлевенского района на похороны.

Трагедия на сельхозпредприятии "Москва-на-Дону" произошла в минувшую субботу утром. В пожаре овощехранилища погибли 4 человека.
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#пожар #Конь Колодезь

Комментарии (7)

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вы

3 минуты назад
Все тупые.
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Таисия Петушкова, но не Курочкина

6 минут назад
Во где деньги-то крутятся
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Нина Шалавина

8 минут назад
вот и плати налоги, а сама с голоду сдыхай , в рот вам масол
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Fedov

29 минут назад
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Мотя

44 минуты назад
Из областного бюджета! Нашего с вами кармана! Мы скинулись миром на погибших. А капиталисты, они откупятся. И комиссии найдут виновными, полагаю, самих погибших. Интересно, были ли рабочие, задыхаясь, под замком?
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Мы не рабы

47 минут назад
Пусть москвичи хозяева раскашелятся ! Скакова перепугу из бюджета платить наши налоги если одминистрация облости хочет помочь пусть отдадут свою зарплату. Капиталистов ни кто не контролирует они уничтожают за гроши простых людей.
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Елена

55 минут назад
Ну ещё бы от районной администрации столько же!
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