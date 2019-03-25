Происшествия
26 минут назад
Все погибшие в пожаре на складе — жители сел Хлевенского района
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Мужчин привозили на работу их Отскочного, Нижней и Верхней Колыбелки и Синдякино.
Как сообщила GOROD48 глава администрации Конь-Колодезского сельсовета Хлевенского района Светлана Савенкова, все погибшие в пожаре на складе мужчины не были местными жителями. Напомним, что утром 23 марта в складском ангаре сельскохозяйственного предприятия на улице Ленина села Конь-Колодезь Хлевенского района вспыхнул пожар. Там погибли четверо рабочих, мужчины от 52 до 60 лет.
Светлана Савенкова уточнила, что ни один из погибших не жил в Конь-Колодезе. Всех их привозили на работу и отвозили к местам жительства в соседних сёлах — Верхняя Колыбелка, Нижняя Колыбелка, Отскочное и Синдякино. Предприятие, где работали мужчины, стоит на окраине Конь-Колодезя, так что погибших в селе практически не знали. Только одного — жителя Синдякино, его родители жили в Конь-Колодезе, здесь же и похоронены. Вместе с ними на сельском кладбище похоронят и погибшего сына.
Вопрос с организацией похорон пока решается. Только вчера, по данным Светланы Савенковой, родственники опознали погибших. Следственные действия и разбирательство на уровне сельсовета начались сразу же после пожара. СУ СК РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Кроме четверых погибших мужчин, в пожаре никто не пострадал.
Светлана Савенкова уточнила, что ни один из погибших не жил в Конь-Колодезе. Всех их привозили на работу и отвозили к местам жительства в соседних сёлах — Верхняя Колыбелка, Нижняя Колыбелка, Отскочное и Синдякино. Предприятие, где работали мужчины, стоит на окраине Конь-Колодезя, так что погибших в селе практически не знали. Только одного — жителя Синдякино, его родители жили в Конь-Колодезе, здесь же и похоронены. Вместе с ними на сельском кладбище похоронят и погибшего сына.
Вопрос с организацией похорон пока решается. Только вчера, по данным Светланы Савенковой, родственники опознали погибших. Следственные действия и разбирательство на уровне сельсовета начались сразу же после пожара. СУ СК РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Кроме четверых погибших мужчин, в пожаре никто не пострадал.
5 852
Викторм
007
Мотя
Какая разница
Смотрящий