Происшествия

26 минут назад

Все погибшие в пожаре на складе — жители сел Хлевенского района

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#трагедия в Хлевном #пожар
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Все погибшие в пожаре на складе — жители сел Хлевенского района

Мужчин привозили на работу их Отскочного, Нижней и Верхней Колыбелки и Синдякино.

Как сообщила GOROD48 глава администрации Конь-Колодезского сельсовета Хлевенского района Светлана Савенкова, все погибшие в пожаре на складе мужчины не были местными жителями. Напомним, что утром 23 марта в складском ангаре сельскохозяйственного предприятия на улице Ленина села Конь-Колодезь Хлевенского района вспыхнул пожар. Там погибли четверо рабочих, мужчины от 52 до 60 лет.

Светлана Савенкова уточнила, что ни один из погибших не жил в Конь-Колодезе. Всех их привозили на работу и отвозили к местам жительства в соседних сёлах — Верхняя Колыбелка, Нижняя Колыбелка, Отскочное и Синдякино. Предприятие, где работали мужчины, стоит на окраине Конь-Колодезя, так что погибших в селе практически не знали. Только одного — жителя Синдякино, его родители жили в Конь-Колодезе, здесь же и похоронены. Вместе с ними на сельском кладбище похоронят и погибшего сына.

Вопрос с организацией похорон пока решается. Только вчера, по данным Светланы Савенковой, родственники опознали погибших. Следственные действия и разбирательство на уровне сельсовета начались сразу же после пожара. СУ СК РФ по Липецкой области возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Кроме четверых погибших мужчин, в пожаре никто не пострадал.
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#трагедия в Хлевном #пожар
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Комментарии (5)

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Викторм

5 минут назад
Да уж... Редкое по дебильности выступление. Типа, это не наши, а из соседней деревни. Нормуль всё...
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007

6 минут назад
Без разницы откуда они
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Мотя

6 минут назад
Какая разница- свои не свои. Все свои! Погибают россияне от разгильдяйства, халатности чиновников, предпринимателей. Сколько всего погибло на рабочих местах в Липецкой области за 2018 и в 2019? Десятки, полагаю. Достаточно погуглить. Арестовали на днях через интерпол в Польше и привезли к нам бывшего владельца ТРЦ в Кемерове, где сгорели заживо 60 человек. Иски потерпевших и родственников погибших уже исчисляются дестяками миллиардов! Подавайте в суд!
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Какая разница

10 минут назад
От куда они. Люди погибли. Земля пухом.
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Смотрящий

14 минут назад
Алё гараж ... Русские своих - не бросают! Что за мелко-княжеские деления ... моё село, соседнее село! В пору писать о том, что крепостные то были - не той барыни ...
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