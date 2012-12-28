У приехавших на такси из Москвы в Елец иностранцев нашли 200 свёртков с наркотиками

Уголовное дело в отношении 22-летнего и 23-летнего граждан одной их республик ближнего зарубежья передано в суд.

В Ельце завершено расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев: 22-летний и 23-летний граждане одной их республик ближнего зарубежья обвиняются в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере.«Обвиняемые через интернет приобрели 299,79 грамма наркотиков с целью дальнейшей их реализации на территории Ельца. Но задуманное было пресечено сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области. В ходе реализации оперативной информации поздней ночью 13 июня 2023 года автомобиль с обвиняемыми (они приехали в Елец из Москвы на такси) был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. В дежурной части полицейские изъяли из рюкзаков задержанных 200 свертков с порошкообразным веществом, содержащим в своем составе ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин)», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым может грозить до двадцати лет лишения свободы.