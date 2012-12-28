Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Вице-мэр Липецка призвала еще раз проверить антитеррористическую защищенность детей в школах
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Происшествия
1016
сегодня, 11:53
4
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Потерявшей дочь женщине и лишившейся сестры девочке присудили 2,4 миллиона рублей компенсации морального вреда и 394 тысячи рублей компенсации материального ущерба.
Напомним, взрыв газа в двухэтажном многоквартирном доме №24 на улице Школьной в поселке Солидарность произошел ночью 11 сентября 2021 года. Четыре квартиры были полностью разрушены, еще несколько повреждены.
При взрыве погибли три человека: 50-летняя женщина, 86-летний пенсионер-хозяин квартиры, в которой взорвался газ, и 11-летняя дочь обратившейся в суд 38-летней женщины.
Пострадали шесть человек, в том числе потерявшая 11-летнюю дочь женщина и ее вторая дочь – девочка девяти лет.
Уголовное дело в отношении виновника взрыва было прекращено в связи с его смертью.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске потерявшая 11-летнюю дочь женщина просила взыскать с сыновей погибшего 86-летнего пенсионера компенсацию морального вреда и материальный ущерб, причиненный в результате взрыва. Она указала, что в результате происшествия потеряла старшую дочь, а ее младшая дочь лишилась сестры, обе они получили травмы, лишились квартиры и всего имущества.
Суд первой инстанции отказал женщины в удовлетворении требований о возмещении материального ущерба, признав при этом обязанность за двумя братьями возместить потерпевшим моральный вред, поскольку двое из трех наследников виновника взрыва являются собственниками квартиры, в которой проживал их отец.
«По Гражданскому кодексу собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет собственник, если иное не предусмотрено законом или договором», – отмечается в определении Липецкого областного суда. – «Все собственники, не обеспечившие своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену газового оборудования, беспрепятственный доступ в помещение, в котором оно размещено, не следившие за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования на основании статьи 1080 Гражданского кодекса РФ несут солидарную обязанность по возмещению причиненного морального вреда потерпевшим».
Решением областного суда с двоих сыновей в пользу потерявшей дочь женщины и лишившейся сестры девочки взыскано 2,4 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Кроме того, все трое наследников виновника взрыва должны выплатить женщине и ее дочери возмещение материального ущерба в 394 тысячи рублей.
0
0
0
2
0
Комментарии (4)