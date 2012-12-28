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сегодня, 11:53
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Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей

Потерявшей дочь женщине и лишившейся сестры девочке присудили 2,4 миллиона рублей компенсации морального вреда и 394 тысячи рублей компенсации материального ущерба.

Липецкий областной суд рассмотрел в апелляции гражданское дело по иску семьи, пострадавшей при взрыве бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района.

Напомним, взрыв газа в двухэтажном многоквартирном доме №24 на улице Школьной в поселке Солидарность произошел ночью 11 сентября 2021 года. Четыре квартиры были полностью разрушены, еще несколько повреждены.

При взрыве погибли три человека: 50-летняя женщина, 86-летний пенсионер-хозяин квартиры, в которой взорвался газ, и 11-летняя дочь обратившейся в суд 38-летней женщины.

Пострадали шесть человек, в том числе потерявшая 11-летнюю дочь женщина и ее вторая дочь – девочка девяти лет.

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Уголовное дело в отношении виновника взрыва было прекращено в связи с его смертью.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске потерявшая 11-летнюю дочь женщина просила взыскать с сыновей погибшего 86-летнего пенсионера компенсацию морального вреда и материальный ущерб, причиненный в результате взрыва. Она указала, что в результате происшествия потеряла старшую дочь, а ее младшая дочь лишилась сестры, обе они получили травмы, лишились квартиры и всего имущества.

Суд первой инстанции отказал женщины в удовлетворении требований о возмещении материального ущерба, признав при этом обязанность за двумя братьями возместить потерпевшим моральный вред, поскольку двое из трех наследников виновника взрыва являются собственниками квартиры, в которой проживал их отец.

«По Гражданскому кодексу собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет собственник, если иное не предусмотрено законом или договором», – отмечается в определении Липецкого областного суда. – «Все собственники, не обеспечившие своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену газового оборудования, беспрепятственный доступ в помещение, в котором оно размещено, не следившие за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования на основании статьи 1080 Гражданского кодекса РФ несут солидарную обязанность по возмещению причиненного морального вреда потерпевшим».

Решением областного суда с двоих сыновей в пользу потерявшей дочь женщины и лишившейся сестры девочки  взыскано 2,4 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Кроме того, все трое наследников виновника взрыва должны выплатить женщине и ее дочери возмещение материального ущерба в 394 тысячи рублей.
взрыв
газ
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
65+
4 минуты назад
Это маразм причём тут сыновья ! Да и погибший не факт что виновен ! Наша газовая служба только собирает деньги за проверку и увеличивает цену но ничего не делает . От силы помажут соединение мыльным раствором и то навсегда .
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Гость
30 минут назад
Так на момент взрыва, кто был собственником ?
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Александр
36 минут назад
Никогда такого не было и вот опять!!! Фемида както непонятно обявила приговор. Ведь если не пускали на осмотр то отключают газ. Непонятно
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александр
45 минут назад
бред какой-то.
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