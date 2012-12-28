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63
21 минуту назад

В Липецкой области туман, дожди и до +8

«Плюсовые» температуры ожидаются и днем, и ночью.

25 марта Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта атлантического циклона, пройдут небольшие дожди. 26 и 27 марта атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем местами умеренные дожди, ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от 0 до +5 градусов, днем – от +3 до +8 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью – от 0 до +2, днем – от +4 до +6 градусов.

День 25 марта стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 22 градусов мороза.

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