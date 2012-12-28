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40 минут назад

Юрий Божко: «Пока в отпуске. Разговоры о моем уходе — домыслы»

Впрочем, начальник областного управления лесного хозяйства считает, что давно заслужил право на пенсию.

Сегодня в соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о том, что 63-летний начальник областного управления лесного хозяйства Юрий Божко ушел на пенсию.

— Я пока в отпуске. До апреля. Все разговоры о моем уходе — это домыслы, — сказал Юрий Божко GOROD48.

Впрочем, это обычная тактика чиновников — отгулять положенный отпуск перед сменой работы, отставкой или выходом на пенсию. Вот и Юрий Божко сказал GOROD48, что у него 35 лет стажа госслужбы и он давно получил право на отдых.

Юрий Божко хорошо знаком липчанам. «Великий пахарь», как когда-то назвал своего бывшего первого заместителя экс-глава региона Олег Королев, с 2003 года работал в должности заместителя главы администрации Липецкой области, а с 2006 по 2019 год  — в должности первого заместителя главы региона. После отставки Королева Юрий Божко некоторое время работал советником нового главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Потом безуспешно выдвигался на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области. С сентября 2019 года инженер-механик и юрист по образованию возглавляет областное управление лесного хозяйства.
Юрий Божко
администрация области
кадры
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