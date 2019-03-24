Усилившийся НХК выбил липецких хоккеистов из плей-офф: серия проиграна, game over

Только что в "Звездном" наша команда проиграла решающий пятый матч серии.

В решающей пятой игре четвертьфинальной серии главного трофея НМХЛ Кубка регионов с новомосковским НХК хоккеисты «Липецка» на своем льду потерпели поражение – 3:4.

Таким образом, серию выиграла команда из Тульской области – 3-2, которая в полуфинале теперь встретится с пензенским «Дизелистом», не испытавшим проблем в серии с «Тверичами» - 3-0.

«Дубль» в сегодняшнем матче сделал Владимир Капкин – форвард, основной «пропиской» которого является выступающая в основном турнире МХЛ столичная «Красная Армия» (входит в систему ЦСКА). НХК официально считается фарм-клубом «Красной Армиии», поэтому по регламенту может выставить на матч по пяти игроков из «головного офиса». Помимо Капкина в решающей игре на подмогу НХК были вызваны нападающий Дмитрий Гундырев, защитники Денис Недилько, Данил Маркус и Владимир Мирошниченко.

Впрочем, «Липецк» все равно выходил на игру рвать и метать, домашние трибуны гнали вперед. И уже на 3-й минуте хозяева открыли счет. Александр Болтов прокатился за чужими воротами, выскочил на «пятачок» и низом нашел брешь во владениях голкипера Дениса Безрукова – 1:0.

НХК ответил на 10-й минуте. Два раза подряд гости разыгрывали одну и ту же комбинацию с передачей на дальний угол ворот, и со второй попытки Даниил Дмитриев броском с двух метров завершил усилия партнеров.

В решающих играх плей-офф возрастает цена каждого удаления, поэтому игроки обеих команд старались не фолить. В первом периоде произошел лишь один «срыв» - за удар соперника коленом на 17-й минуте на скамейку штрафников поехал липецкий форвард Анатолий Енин.

Полторы минуты потребовались НХК, чтобы реализовать численное преимущество. Защитник "Красной Армии" Денис Недилько от синей линии набросил шайбу к воротам, его партнер Павел Пашковский выиграл борьбу на «пятачке», и Егор Чупров вколотил шайбу в сетку – 2:1.

Осторожный хоккей продолжался во втором периоде. На 28-й минуте наступила очередь уже «Липецка» играть в большинстве, но самый опасный бросок за эти две минуты в исполнении Егора Евтеева отразил мощно игравший вратарь Безруков.

На 35-й минуте сработало старинное, но безотказное правило: липчане упустили выход соперников «два в одного», Владимир Капкин показал, что будет делать передачу партнеру, но сам неожиданно бросил в дальний угол: Александр Шелков оказался не готов к такому повороту событий – 3:1.

В раздевалке «Липецка» перед третьим периодом летали громы и молнии: у нашей команды оставался последний шанс на спасения и на продолжение сезона.

На 46-й минуте форвард гостей Артем Грозов был удален за атаку игрока, не владеющего шайбой. Липчане воспользовались шансом уже через 30 секунд: Анатолий Енин вошел в чужую зону и отбросил шайбу Александру Ковальскому, тот не стал ждать, когда подтянутся остальные партнеры, а сам точно бросил с половины зоны в дальнюю «девятку» - 3:2.

Однако всего через 49 секунд на липчан пролился «холодный душ», в виде второй шайбы «легионера» из МХЛ Капкина – 4:2.

Чем меньше оставалось времени, тем сильнее нервничали липчане. Это вылилось в двухминутный штраф за нарушение численного состава на 51-й минуте, малый штраф за удар соперника клюшкой Павла Корниенко на 54-й.



Впрочем, Корниенко реабилитировался, да еще как! Сразу после его выхода у гостей малый штраф схлопотал Константин Сидорович. На 58-й минуте Андрей Мещеряков из-за ворот сделал передачу на Павла, и тот от души вколотил шайбу в сетку, сократив наше отставание до минимума.

На последних минутах липчане устроили штурм, Сергей Рыбин взял тайм-аут за 1 минуту и 19 секунд до конца основного времени, но ближе к голу были гости: за 15 секунд до конца встречи Александр Шелвок отразил бросок в упор. Итог - поражение. .



Второй сезон подряд проходит для «Липецка», как под копирку – 3-е место по итогам регулярного чемпионата и вылет на первой же четвертьфинальной стадии плей-офф (в прошлом году от «Россоши»).



МХК «Липецк» - НХК - 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Шайбы: Болтов (Сулейманов), 02:07 (1:0). Дан.Дмитриев (Мирошниченко, Коновальчук), 09:36 (1:1). Чупров (Пашковский, Недилько), 17:54 (1:2-бол.). Капкин (Дан.Дмитриев), 34:21 (1:3). Ковальский (Енин), 46:07 (2:3-бол.). Капкин (Коновальчук), 46:59 (2:4). Корниенко (Мещеряков), 57:49 (3:4-бол.).

МХК «Липецк»: Шелков. Сафронов (к) - Евтеев, Енин - Гатауллин - Ковальский. Валеев - Фирсов, Корниенко - Лобанов - Мещеряков. Пятырев - Косовец, Сулейманов - Болтов - Маняхин. Небылов - И.Попов - Э.Юзбашян.

НХК: Безруков. Мирошниченко (к) - Комаров, Коновальчук - Дан. Дмитриев - Капкин. Маркус - Н.Олейник, Пашковский - И.Трофимов - Чупров. Ю.Захаров - Дробот, Грозов - Жеребкин - Сидорович. Вахромеев - Недилько, Шамсутдинов - М.Назаров - Гундырев.

Штраф: 6 (Енин-2, команда-2, Корниенко-2) - 8 (Коновальчук-2, Чупров-2, Грозов-2, Сидорович-2).

Броски: 29 (10+10+9) - 27 (7+7+13). Вбрасывания: 32-35.

Судьи А.Самарин (Одинцово), Д.Заболотнев (Москва), П.Двуреченский, Д.Сычиков (оба - Липецк).

24 марта. Липецк. СК «Звездный». 1750 зрителей.

Счёт в серии 2-3.