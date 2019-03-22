В Липецке железнодорожная цистерна опрокинулась после столкновения поезда с грузовиком

Пострадал один человек. На месте аварии разлилось топливо.

Сегодня около 22.40 в Липецке на железнодорожном переезде в районе дома №16а по улице Ангарской столкнулись грузовик «МАН» и железнодорожный состав из локомотива и цистерны с топливом. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, цистерна опрокинулась, происходит розлив топлива. К месту происшествия выехали пожарные и спасатели.

Железнодорожное полотно не повреждено. Дальнейшая информация уточняется.

Работы по устранению последствий аварии продлятся до вечера 22 марта.

В аварии пострадал водитель грузовика. Ему оказывают медицинскую помощь.