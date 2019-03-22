Происшествия

вчера, 23:11

В Липецке железнодорожная цистерна опрокинулась после столкновения поезда с грузовиком

3 1837
#Авария #ДТП
2
В Липецке железнодорожная цистерна опрокинулась после столкновения поезда с грузовиком

Пострадал один человек. На месте аварии разлилось топливо.

Загрузка плеера

Сегодня около 22.40 в Липецке на железнодорожном переезде в районе дома №16а по улице Ангарской столкнулись грузовик «МАН» и железнодорожный состав из локомотива и цистерны с топливом. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, цистерна опрокинулась, происходит розлив топлива. К месту происшествия выехали пожарные и спасатели.

Железнодорожное полотно не повреждено. Дальнейшая информация уточняется.

Работы по устранению последствий аварии продлятся до вечера 22 марта.

В аварии пострадал водитель грузовика. Ему оказывают медицинскую помощь.


3 1837
#Авария #ДТП
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Серый

сегодня, 01:01
Это должно было случиться,без светофоров то
ответить

кокс

сегодня, 00:26
в ноябре там ехали я еще отцу сказал пап посмотри светофора железнодорожного нет и освещения тоже как накаркал вот тебе и авария но так и не понятно почему там нет семафора и плохо отвещена трасса а в сторону Воронежского Шоссе вообще не одного фонаря нет.
ответить

Изя

сегодня, 00:00
Уже пора таки бежать или еще нет ? будут ли бить евреев и поггомы ?
ответить

Еще в рубрике

Авария на переезде произошла из-за отцепившейся цистерны
#Авария #ДТП
Авария на переезде произошла из-за отцепившейся цистерны

сегодня, 00:10

Происшествия
Пропавший осенью липчанин найден мертвым
#пропавшие без вести
1
Пропавший осенью липчанин найден мертвым

вчера, 23:54

Происшествия
Пьяные поиски приключений привели 30-летнего мужчину к тюремному сроку
#угон #грабеж
6
Пьяные поиски приключений привели 30-летнего мужчину к тюремному сроку

вчера, 17:08

Происшествия
Председателя потребкооператива подозревают в крупной растрате
#растрата
4
Председателя потребкооператива подозревают в крупной растрате

вчера, 16:22

Происшествия
Липчанин обманул бизнесмена при закупках для министерства образования
#мошенничество
6
Липчанин обманул бизнесмена при закупках для министерства образования

вчера, 16:04

Происшествия
На улице Папина коммунальная авария: в зону отключения воды попали многоэтажки и частные дома
#авария
15
На улице Папина коммунальная авария: в зону отключения воды попали многоэтажки и частные дома

вчера, 15:53

Происшествия