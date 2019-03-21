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Липчане тратят на проституток 5% дохода

32 2088
#секс #интим #индекс
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Липчане тратят на проституток 5% дохода

Высчитан индекс доступности жриц любви в регионах страны.

Журнал «Сноб» составил индекс доступности интимных услуг в регионах России. За основу работы взяли стоимость часа работы жриц любви в том или ином регионе и представили ее через средний доход по региону, высчитанный Росстатом.

В Липецке на проституток тратят примерно 5% среднего заработка по региону. Услуги секс-работницы обойдутся в 1 700 рублей. Это дешевле, чем в соседних регионах. В Курске услуга обойдется в 2 500 рублей, в Белгороде — в 2 700 рублей, в Воронеже — 2 500 рублей. Аналогичные траты, по 5% от дохода, замечены у жителей Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского. Жители Москвы платят за секс-услуги 8% от дохода, а Московской области — 6%.

Самыми доступными проститутки оказались для жителей Нарьян-Мара — час с ними стоит 1,5 тысячи рублей или 2,1% от среднего дохода в Ненецком автономном округе (70,4 тысячи). Самыми дороги секс-услуги оказались в Ингушетии и Крыму. Там за час придется отдать от 2 700 до 3 000 рублей, что в соотношении с доходами по региону составляет 14-17%.
32 2088
#секс #интим #индекс
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Комментарии (32)

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Гриша

10 минут назад
Конечно реклама хорошая(1700) только таких цен давно нет от 2200+ минимум.
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1111

12 минут назад
ССЫЛКА для господ ЛИПЧАН !!!, Вы правы...а дачки с признательными паями +фитнес для "жоп и титетек" наемным рабочим( я про админисрацию) мы же им заплату выделяем......
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Гость

15 минут назад
Это не проститутки дешёвые, это дорогие липчанине бедные ((
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Череда !!!

15 минут назад
Так рад за тебя !!! Теперь тебе осталось сходить или вызывать на дом проститутку и забраться во все отверстия и оторваться по - полной программе - бесплатное приложение ; гонорея сифилис . спид .Это так РОМАНТИЧНО - пообщаться с " красоткой ", которая прошла "крым и рым , огонь , воду и медные трубы " !!!
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Конченый ЕДИРАСТ

16 минут назад
А на Селигере мы совокуплялись покругу и бесплатно!
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Череда

29 минут назад
А вообще зачетная статья, улыбнула прямо с названия. Уж лучше такие читать, чем про очередную поножовщину, наркокурьера или потеряшку.
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НЕ ПАТРИОТ

32 минуты назад
жителю, а, что, по Вашему, рост ВВП не должен благотворно отразиться на этой сфере оказания услуг? У нас уже были самые дешёвые яйца, и, вообще, вся потребительская корзина, зарплата 30000+... Секс туризм разовьётся... - Красота!
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Череда

32 минуты назад
Включить их в минимальную продуктовую корзину, что бы цену не задирали.
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ССЫЛКА для господ ЛИПЧАН !!!

33 минуты назад
/ Народный томограф «Юнитом» создан российскими учеными Создан магнитно-резонансный томограф, доступный в любом удаленном регионе, каждому россиянину и с любым достатком, — Народный томограф «Юнитом»! Готовится серийный выпуск аппаратов. /Посмотрите в инете !!! -----------------ОДНАКО выпуск этих аппаратов тормозится со страшной силой ! Если бы такой дешевый аппарат выпускался МАССОВО , у нас в РОССИИ было бы значительно меньше - ОНКОБОЛЬНЫХ , таких как певица НАЧАЛОВА , которая много лет страдала от этого заболевания !!! Аппарат выявляет это заболевание на самой ранней стадии и самый дешевый в мире , его можно установить в каждом городе и даже селе !!!
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жителю

39 минут назад
согласно с вами… так все обстоятельно посчитано в процентах, как будто статья о росте ВВП страны. Наверно главный редактор и контролирует этот бизнес.
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