Общество
сегодня, 08:10
Липчане тратят на проституток 5% дохода
Высчитан индекс доступности жриц любви в регионах страны.
Журнал «Сноб» составил индекс доступности интимных услуг в регионах России. За основу работы взяли стоимость часа работы жриц любви в том или ином регионе и представили ее через средний доход по региону, высчитанный Росстатом.
В Липецке на проституток тратят примерно 5% среднего заработка по региону. Услуги секс-работницы обойдутся в 1 700 рублей. Это дешевле, чем в соседних регионах. В Курске услуга обойдется в 2 500 рублей, в Белгороде — в 2 700 рублей, в Воронеже — 2 500 рублей. Аналогичные траты, по 5% от дохода, замечены у жителей Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского. Жители Москвы платят за секс-услуги 8% от дохода, а Московской области — 6%.
Самыми доступными проститутки оказались для жителей Нарьян-Мара — час с ними стоит 1,5 тысячи рублей или 2,1% от среднего дохода в Ненецком автономном округе (70,4 тысячи). Самыми дороги секс-услуги оказались в Ингушетии и Крыму. Там за час придется отдать от 2 700 до 3 000 рублей, что в соотношении с доходами по региону составляет 14-17%.
В Липецке на проституток тратят примерно 5% среднего заработка по региону. Услуги секс-работницы обойдутся в 1 700 рублей. Это дешевле, чем в соседних регионах. В Курске услуга обойдется в 2 500 рублей, в Белгороде — в 2 700 рублей, в Воронеже — 2 500 рублей. Аналогичные траты, по 5% от дохода, замечены у жителей Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского. Жители Москвы платят за секс-услуги 8% от дохода, а Московской области — 6%.
Самыми доступными проститутки оказались для жителей Нарьян-Мара — час с ними стоит 1,5 тысячи рублей или 2,1% от среднего дохода в Ненецком автономном округе (70,4 тысячи). Самыми дороги секс-услуги оказались в Ингушетии и Крыму. Там за час придется отдать от 2 700 до 3 000 рублей, что в соотношении с доходами по региону составляет 14-17%.
Гриша
1111
Гость
Череда !!!
Конченый ЕДИРАСТ
Череда
НЕ ПАТРИОТ
Череда
ССЫЛКА для господ ЛИПЧАН !!!
жителю