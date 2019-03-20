Происшествия

сегодня, 16:34

Следственный комитет заинтересовался историей о нарушении прав сельского врача

8 1513
#выплаты
Следственный комитет заинтересовался историей о нарушении прав сельского врача

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области  организована доследственная проверка по сообщению одного из федеральных телеканалов о нарушении прав терапевта из Добринского района, не получившей материальную помощь и выплаты по программе «Земский доктор» в полном объеме.

Из сообщения следует, что врач-терапевт офиса общей практики в селе Пушкино Добринского района на протяжении длительного времени добивается выплат по федеральной и региональной программам поддержки молодых специалистов из области медицины, призванных мотивировать врачей на переезд в сельскую местность. Медработник предоставила необходимый пакет документов, но законную материальную поддержку получила частично.

В рамках проверочных мероприятий следствием СКР будут выясняться все обстоятельства возникшей ситуации, а также дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

8 1513
#выплаты

Комментарии (8)

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ha

33 минуты назад
На свой мерс.
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ha

34 минуты назад
Нужно выбирать... Или раздать или на свой * .
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ССЕЛКИ

сегодня, 18:27
У нас была врачиха.Получила мильон.Отработала 5 лет и уехала на родину а квартира пустует.Дайте мильон и пусть приезжает на сселки.
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Вова Добрин

сегодня, 18:24
Кругом одни ворюги, хамы и подонки.
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Геннадий

сегодня, 18:04
Главврач онже депутат Добринского района все напрасно мои двое молодых врачей так и уехали отдыхать туда ничего не добились Кругом ВОРЬЕ Мои знакомые молодые врачи так и уехали отдыхать туда красиво на бумаге а на деле Главврач онже депутат Добринского района не поддерживает молодых специалистов кругом коррупция и обман Нет до них закона Ониже Сам закон
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Драть,пороть

сегодня, 17:35
таких чинуш! Впихнуть им по самые бубенчики!
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Учитель

сегодня, 17:22
А ещё была такая же программа по учителям в добринском районе! И как не пытались никто ничего не заплатил вообще!
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Гость

сегодня, 16:56
После того как показали по центральному каналу. А до этого не какого шевелится.
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