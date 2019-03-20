Следственный комитет заинтересовался историей о нарушении прав сельского врача

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка по сообщению одного из федеральных телеканалов о нарушении прав терапевта из Добринского района, не получившей материальную помощь и выплаты по программе «Земский доктор» в полном объеме.

Из сообщения следует, что врач-терапевт офиса общей практики в селе Пушкино Добринского района на протяжении длительного времени добивается выплат по федеральной и региональной программам поддержки молодых специалистов из области медицины, призванных мотивировать врачей на переезд в сельскую местность. Медработник предоставила необходимый пакет документов, но законную материальную поддержку получила частично.

В рамках проверочных мероприятий следствием СКР будут выясняться все обстоятельства возникшей ситуации, а также дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.