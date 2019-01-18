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В Москве охранники украли игрушки для тяжелобольных детей

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В Москве охранники украли игрушки для тяжелобольных детей

Подозреваемые задержаны

Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в краже игрушек, переданных волонтерами в дар тяжелобольным детям. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперуполномоченные ОМВД России по Преображенскому району города Москвы задержали двоих сотрудников частного охранного предприятия по подозрению в краже игрушек, которые волонтеры передали в дар тяжелобольным детям. Подарки находились на складе на Электрозаводской улице, арендуемом детским хосписом", - сказала она.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Игрушки в ближайшее время будут возвращены в хоспис.
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