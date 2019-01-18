Липецкие летчики устроят шоу в Новгороде

Авиаторы поздравят год с 75-летием освобождения от фашистов.

20 января авиационная группа высшего пилотажа и воздушного боя «Соколы России» выполнит демонстрационные полеты над Великим Новгородом. Выступление пилотажной группы приурочено к 75-й годовщине со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщает министерство культуры Новгородской области.



В своей программе «Соколы России» на тяжелых маневренных истребителях Су-35С покажут маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов. Сложность программы заключается в пилотаже боевых истребителей на малой высоте (до 200 метров) и ограниченном пространстве (непосредственно над местом показа) на больших скоростях (500-800 км/ч).



При демонстрации одиночного пилотажа, который выполнит ведущий группы, Заслуженный военный летчик РФ полковник Александр Гостев, зрители увидят как традиционные фигуры высшего пилотажа такие, как колокол, проход на малой скорости, ухо, нож, кадушка, так и те которые впервые включены в программу.