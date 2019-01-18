Общество

21 минуту назад

«Это не сосулька, а бомба замедленного действия» (ФОТО)

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#Сосулька #угроза #безопасность #ЖКХ
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«Это не сосулька, а бомба замедленного действия» (ФОТО)

Пожалуй, это самая большая сосулька в городе.

Читатель Алексей Кулигин прислал нам пугающие фото с улицы Космонавтов, 46/1.

Над головами людей нависла ледяная глыба, которую уже и простой сосулькой не назовешь. Пожалуй, это самый крупный сталактит на липецких зданиях нынешней зимой, но, увы, его не спешат убирать. Льдина толщиной чуть ли не в метр вытянулась уже на целый этаж здания. Весит громадина несколько десяткой килограммов и если сорвется с пятого этажа под тяжестью своего веса вниз, то может натворить бед.

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- Мы боимся ходить мимо, ибо это все равно что играть в «русскую рулетку». Глыба вот-вот рухнет, - написал Кулигин.

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4 611
#Сосулька #угроза #безопасность #ЖКХ
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Комментарии (5)

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Мер

21 секунду назад
Все нормально ребята, сосули - украшения к юбилею области. Твердо и четко обещаю, что к маю мы их уберем.
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Мимоходом

4 минуты назад
Плеханова 34 - наледь такая же, на двух балконах. А если по всему городу посмотреть?
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den330

7 минут назад
Детская 17 вчера впервые за 5 лет сбивали сосульки массово на всем Сырском и не только Детская 17 а уборщицы мыли полы и убрали из подъезда мусор видимо сегодня проверка поедет показуха для СМИ якобы управляшки работают а они не работаю не хрена сосульки за Зиму сбили вчера первый раз за много лет.
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Жилец этого дома

13 минут назад
А алкашне с этой квартиры тяжело было открыть окошко и сбить лед, пока сосулька только начинала расти.... Все ждут дядю с администрации, чтоб помог...
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Александра Сосадчая

14 минут назад
Это ледышка, сосульки все в инстаграме сидят
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