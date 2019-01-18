«Это не сосулька, а бомба замедленного действия» (ФОТО)

Пожалуй, это самая большая сосулька в городе.

Читатель Алексей Кулигин прислал нам пугающие фото с улицы Космонавтов, 46/1.

Над головами людей нависла ледяная глыба, которую уже и простой сосулькой не назовешь. Пожалуй, это самый крупный сталактит на липецких зданиях нынешней зимой, но, увы, его не спешат убирать. Льдина толщиной чуть ли не в метр вытянулась уже на целый этаж здания. Весит громадина несколько десяткой килограммов и если сорвется с пятого этажа под тяжестью своего веса вниз, то может натворить бед.







- Мы боимся ходить мимо, ибо это все равно что играть в «русскую рулетку». Глыба вот-вот рухнет, - написал Кулигин.





