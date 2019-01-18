Происшествия
сегодня, 08:33
Сильный ветер свалил в Липецке дерево на дорогу
В остальном прошедшая ночь для городских спасателей прошла спокойно.
Вчера вечером, как и предупреждали метеорологи, в Липецке задул сильный ветер. Впрочем, по словам начальника МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Липецка" Николая Новикова, его порывы не стали ураганными.
- Мы ждали скорости ветра в 18-20 метров в секунду, а она не превысила 16-ти, - сказал главный спасатель города.
Несмотря на вой за окнами домов, порывы ветра не причинили беды липчанам. Так, на пульт оперативного дежурного городского управления по делам ГО и ЧС поступил всего один вызов: на улице Катукова на остановке "21 микрорайон" ветер свалил дерево на дорогу.
- Наши работники сдвинули с дороги упавший ствол, распили его, освободив проезжую часть, - сказал Николай Новиков.
- Мы ждали скорости ветра в 18-20 метров в секунду, а она не превысила 16-ти, - сказал главный спасатель города.
Несмотря на вой за окнами домов, порывы ветра не причинили беды липчанам. Так, на пульт оперативного дежурного городского управления по делам ГО и ЧС поступил всего один вызов: на улице Катукова на остановке "21 микрорайон" ветер свалил дерево на дорогу.
- Наши работники сдвинули с дороги упавший ствол, распили его, освободив проезжую часть, - сказал Николай Новиков.