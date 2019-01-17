Полиция проверит факт падения льда на автомобиль в Липецке

Житель Ельца неудачно съездил на оптовую базу.



Неудачно съездил в Липецк. С таких слов начинается пост в одном из елецких пабликов, к которому прикреплены фотографии разбитого стекла автомобиля.По словам автора, снег вместе с сосульками упал с крыши на козырек и далее на его машину. Как он рассказал GOROD48, произошло это событие 15 января, когда он приехал на оптовые базы по Поперечному проезду,12. С козырька одной из погрузочной площадок сошел снег со льдом. В результате этого была помята крыша и разбито стекло его "Ларгуса".- Собственник здания на связь так и не вышел, - рассказывает ельчанин. - Вызвал полицию, жду бумаги для дальнейшего обращения в суд. Когда оформляли происшествие, проходившие мимо сказали, что я уже не первый.За комментарием мы обратили в пресс-службу УМВД России по Липецкой области. Там рассказали, что проверку по факту обращения водителя будет проводить отдел полиции №4.В то же время о других случаях порчи автомобилей льдом на этой базе у них нет. При этом в полиции не исключают, что пострадавшие могли обратиться в другие инстанции.