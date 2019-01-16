Общество

49 минут назад

В Грязях городские перевозки выставили на торги

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#маршрут #транспорт #торги
В Грязях городские перевозки выставили на торги

Для работы достаточно выводить 10 автобусов на линию.

Администрация города Грязи объявила торги на обслуживание горожан пассажирским транспортом. За работу на 10 маршрутах мэрия Грязей готова заплатить перевозчику 8,7 млн рублей.

За эти деньги подрядчик, победитель тендера, должен будет возить грязинцев вплоть до начала 2020 года. Перевозчик будет обслуживать маршруты №№ 2,3,4,5,6,6А, 8,9,19 и 21. Для работы перевозчику нужно будет всего по одному автобусу на линии. Больше всего километров за год подрядчику придется накатать на маршруте №4 «Гидравлик» Нефтебаза» — почти 83 000 километров, или 7 154 плановых рейса. Реже всего автобусы, по плану мэрии, будут ездить по маршруту №21 «ЦРБ — СХТ»: всего 494 рейса за год.

Перевозчик будет возить пассажиров по установленным тарифам, от 15 до 19 рублей в зависимости от способа оплаты. Сейчас по указанным маршрутам работает АО "Грязинское АТП". Остальные перевозки — еще семь маршрутов — обслуживают индивидуальные предприниматели.

Услуги перевозчика оплатят из бюджета мэрии Грязей. Определение подрядчика запланировано на 18 января.
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#маршрут #транспорт #торги

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