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УФАС по Липецкой области не в силах одолеть главу сельского поселения
По мнению антимонопольщиков, предприниматель Дмитрий Губарев (ранее признанный судом аферистом) вот уже пятый год незаконно арендует земельный клин в размере 851 га у главы Борисовской сельской администрации Евгении Емельяненко.
Так, 24 декабря прошлого года УФАС по Липецкой области рассмотрел очередную жалобу депутата Борисовского сельского Совета Юрия Сухотерина на действия главы Борисовской сельской администрации Евгении Емельяненко, которая в октябре 2015 года выделила предпринимателю Дмитрию Губареву участок размером 851 га, составленный из земель райфонда и невостребованных земельных долей в нарушение ФЗ «О защите конкуренции». Нарушение состояло в том, что о сдаче в аренду этого клина глава сельской администрации не сообщила через СМИ, поэтому коммерсанту он, очевидно, достался за копейки.
- Губарев должен был каждый год платить земельный налог, но не заплатил его ни разу. Почему? Потому, что оформление ему земли в аренду произошло нелегально. Если бы он платил налоги, то в Борисовке можно было каждый год асфальтировать по одной улице. А так в бюджете сельского поселения нет денег, а у жителей села - дорог! - комментирует ситуацию Юрий Сухотерин.
Еще летом 2016 года комиссия УФАС по Липецкой области разбиралась по жалобе Юрия Сухотерина с этой ситуацией. В антимонопольном ведомстве главу сельского поселения призвали расторгнуть договор аренды с предпринимателем Дмитрием Губаревым, но воз и ныне там. В контрольном ведомстве сокрушаются, что не раз привлекали Евгению Емельяненко к административной ответственности по ч.2 ст. 19.5 КоАП РФ («невыполнение в установленный срок законного предписания»), но факт остается фактом - 851 га земли по-прежнему находятся в незаконном распоряжении то ли Дмитрия Губерева, то ли у КФХ «Колос», то ли в СССППК «Заречье», то ли в ООО «Агроконсалтинг» (такова схема кочевья этого земельного клина по физическим и юридическим лицам в попытке, очевидно, максимального затруднения возвращения земли в Добровский райфонд).
«Таким образом, в сложившейся ситуации решение комиссии УФАС по Липецкой области фактически не исполнено и игнорируется», - пишет руководитель ведомства Ирина Поткина.
В настоящее время уже во второй раз УФАС по Липецкой области готовит иск в Арбитражный суд о признании недействительным заключенного администрацией села с предпринимателем Дмитрием Губаревым договора аренды земельного участка. Ранее управление ФАС по Липецкой области уже выдавало предписание аннулировать сделку. Однако Евгения Емельяненко его проигнорировала, за что была оштрафована контролирующим ведомством на 100 тысяч рублей (понятно, что глава сельской администрации заплатила его не из своего кармана, а потратила на это средства односельчан). Сельская чиновница оставила без внимания и второе аналогичное предписание регионального управления ФАС. Более того, глава сельсовета проигнорировала даже представление прокуратуры Добровского района о возврате в собственность администрации земель, отданных предпринимателю Губареву.
- Я не сомневаюсь, что УФАС суд выиграет, как это уже и было однажды. Но что потом? Из своего кармана глава Борисовской сельской администрации Емельяненко заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей, а из бюджета сельского поселения отдаст в доход государству до полумиллиона рублей - таков максимальный штраф на юрлицо по части второй статьи 19.5 КоАП РФ. Опять-таки пострадает не она лично, а сельское поселение. А ей ее ущерб, думаю, возместит в многократном размере предприниматель Губарев, который, вероятно, не за свои красивые глаза получил от нее в подарок несколько сотен гектаров земли, - резюмирует Юрий Сухотерин.
Такое взаимовыгодное сотрудничество коммерческой структуры и органа муниципальной власти давно интересует депутата Юрия Сухотерина. Он считает, что эти самые 851 га Дмитрию Губареву глава Борисовской сельской администрации Евгения Емельяненко отдала без каких-либо законных процедур, возможно, в благодарность за то, что предприниматель в свое время фиктивно принял трактористом в свое сельзхозпредприятие ее мужа Владимира Емельяненко. Это, в свою очередь, позволило чете Емельяненко стать участниками региональной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и получить из областного бюджета субсидию в размере 1,3 млн рублей на строительство коттеджа в Борисовке.
- Как мог Владимир Емельяненко работать трактористом, если он не фигурировал как наемный работник ни в Пенсионном фонде, ни в налоговой инспекции? - удивляется сельский депутат Сухотерин. - Этого, в кавычках, тракториста не видел никто из опрошенных сотрудниками полиции работников ООО «Липовка. Даже директор предприятия Губарев не смог документально доказать факт трудовых отношений с Емельяненко. И не мог он это сделать потому, что Владимир Емельяненко работал не в селе, а в Москве.
Впрочем, в межрайонном отделе полиции «Чаплыгинский» в возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Емельяненко было отказано по той причине, что жительница Борисовки Ольга Селиверстова заявила, что тот работал у Губарева трактористом. Однако Юрий Сухотерин считает, что женщина лжет, так как зависима от коммерсанта, дававшего ей на откорм телят.
- 22 декабря в Борисовке прошел сельский сход с участием представителя юридического отдела Добровской районной администрации. За исключением одного человека все участники схода выразили главе сельской администрации Евгении Емельяненко свое недоверие. Поджав губы, она сказала, что подумает над прозвучавшим предложением уйти в отставку сразу же после новогодних праздников, - сказал Юрий Сухотерин.
Егор
Горожанин
сельчанин
Плевать
Иван.
ОДИН ГОЛОС