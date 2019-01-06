Как правильно гадать на Святки

К тем, кто гадает неправильно, ряженые-суженые не приходят ужинать.



С 7 по 19 января, то есть, от Рождества Христова до Крещения Господня все любителям мистики нужно держать ухо востро – начинаются Святые вечера. Издавна считалось, что в эти дни граница между этим и «тем» светом становится тоньше, до такой степени, что за нее можно осторожно заглянуть. Звучит страшно, но если соблюдать технику безопасности и гадать по правилам, все пройдет как по маслу. Чтобы рассказать вам, как гадать по традициям наших прапрабабушек, мы пригласили для консультации двух экспертов – знатока фольклора, доцента кафедры русского языка и литературы ЛГПУ Ольгу Ковыршину и Надежду Королеву, специалиста по культурно-досуговым мероприятиям Центра романовской игрушки.

«Погреть родителей»

Магические ритуалы святочных гаданий – это самая нелогичная смесь язычества и христианства. Уже после крещения Руси бывшие язычники так и не смогли совсем выветрить из памяти традиции культа предков, которых считали сильными покровителями. Все праздничные ритуальные трапезы предназначались для того, чтобы «подкормить родителей». Считалось: будут довольны давно ушедшие в мир иной «родители» - все будет благополучно и в этом мире. Чего хотели живые от мертвых? Пусть договорятся там с духами, чтобы все были здоровы, урожай был богатым, стада тучными, чтобы свадьбы игрались и дети рождались.

- В Рождественский Сочельник, например, было принято разжигать костры из соломы рядом с домами – так делали много лет назад и на территории Елецкого уезда, чтобы «погреть родителей», - рассказывает декан факультета русского языка и литературы ЛГПУ Ольга Ковыршина.

«Маски-шоу»

Откуда взялись ряженые и традиция колядования? Это все те же отголоски культа предков. Давным-давно ряженые изображали «родителей», явившихся в мир людей: рядились покойниками, смертью. А колядование – это ритуал задабривания «родителей»: кто щедр, за того на том свете похлопочут. Христианство таких вещей категорически не одобряло, поэтому ряжение и маски (хари, как их называли) стали считать чем-то вредным и греховным. Ряженым полагалось во время Крещения в первую очередь окунуться в Иордань – чтобы очиститься. Крещенское водосвятие в принципе для того и нужно было: чтобы «отмыть» весь христианский мир от нечисти, которая могла просочиться в Святки к людям.

Узаконенное беззаконие

- Характерной чертой Святок было безудержное, разгульное веселье, традицией в этот период разрешалось то, что было в остальное время года строго запрещено, например, мелкое хулиганство, воровство. Такое содержание Святок было обусловлено тем, что народ воспринимал их как переходный период времени, даже как своего рода безвременье. Старый год ушел, новый еще не наступил, нет привычного состояния времени и пространства. Нечисть, духи предков и люди оказываются как бы в одном пространстве, так что подчас невозможно узнать, ряженый ли это или на самом деле «нечистый, бес», - поясняет Ольга Ковыршина.

Гадание – это тоже своего рода «мелкое хулиганство», утоление любопытства с помощью нечистой силы простительно лишь несколько ночей в году.

Старинные способы гадания

Вопросы жизни и смерти, богатства и бедности, любви и брака – вот главная тематика гаданий и предков, и потомков. Например, в Воронежской губернии под Рождество клали в чашку кутью и мед, затем каждый клал свою ложку углублением вниз, ставили поверх пирог и накрывали скатертью. Утром, придя из церкви, смотрели: чья ложка перевернулась, тот умрет. Что ни говори, а в старину на Руси умели веселиться.

Но были и более позитивные гадания. Например, молодежь отправлялась в овчарню, где в темноте все по очереди хватали за ноги обезумевших от страха овец. По масти, возрасту и блеянию животного определяли характеристики будущего спутника жизни. Иногда ради шутки подсовывали ловящему козла или собаку – дескать, любовь зла!

Гадание на курах

Девушки приносили в дом курицу. В доме на полу рассыпали зерна, деньги, уголь, ставили блюдце с водой и пускали курицу. Считалось, что если птица вначале подойдет к зерну, суженый будет работящим и зажиточным, если к деньгам − из богатой семьи, к углю - из бедной семьи, к воде − суженый будет пьяницей. Если нет курицы, можно использовать петуха.

Гадание в бане

Чтобы пойти в полночь в баню, которая и так считалась местом неспокойным из-за проживания в ней банного черта, нужно быть либо очень отчаянной головой, либо просто невыносимо хотеть замуж. На полку ставилось зеркало, перед ним зажигали свечку, девушка укрывалась покрывалом и подглядывала в щелочку. Считалось, что в полночь в зеркале покажется жених. Иногда в бане прятались парни, чтобы подкрасться сзади и отразиться в зеркале, либо хорошенько напугать гадающую, либо сделать еще что-нибудь оригинальное…

В некоторых областях России ставили не одно, а два зеркала, одно против другого. Считалось, что именно из «зеркального коридора» нечистая сила покажет девушке лицо будущего жениха, или лицо клоуна Пеннивайза из фильма «Оно» - это же нечистая сила и от нее любой гадости можно ожидать.

Гадание на колосьях

Если вы уже давно вышли замуж и вам просто скучно в Святки, обратитесь к старинному верному способу узнать, насколько богатым будет год. Для этого нужно отыскать ближайшее гумно, прийти туда в 12 часов ночи, встать спиной к стогу, извернуться назад и вытащить зубами несколько стеблей с колосьями. Принести колосья домой, вылущить их и считать зерна, приговаривая: «Амбар... Сусек... Мешок... Пусто». Если последнее зернышко придется на слово «амбар» - радоваться. Если выпало слово «сусек» - так себе будет урожай. «Мешок» - прибыли не жди. Про слово «пусто» даже говорить не хочется.

Гадание «восемь крынок»

В Поволжье, например, у крестьянских девушек были свои обычаи гадания. Ставили на стол восемь крынок донышками вверх, под них подкладывали: платок, глину от печки, нательный крест, щепку, кусок хлеба, колечко и красную ленту. Одна крынка оставалась пустой, символизируя отсутствие ярких событий.

Гадающей девушке завязывали глаза и трижды водили вокруг стола, прежде чем она выберет свою «судьбу» под крынкой. Платок – к слезам, глина – к печали, щепка или крест – к смерти, хлеб – к богатству, кольцо – к замужеству, красная лента – к удаче.

В современных условиях можно сделать проще: поставить в ряд три сапога и разложить в них кольцо, монетку и платок. Если символ слез (платок) смущает и не хочется омрачать себе Святки, положите что-то похожее на письмо – к обилию новостей.

Гадание на валенке

Если святочной ночью выйти во двор, четыре раза покружиться, стоя на месте и с силой сбросить с босой ноги валенок так, чтобы он взлетел вверх, то упав на землю, он укажет носком в ту сторону, куда девке замуж идти.

Гадание на воске

Взять большое блюдо, налить в него воды, затем зажечь две свечи и взять их в одну руку. Капать плавящимся воском в воду, пока он не зальет всю поверхность воды. Другой вариант – растопить воск в ложке и ахнуть его в воду одним махом. По виду застывшего воска в воде можно толковать будущее. Главное – фантазия. Опытные гадальщицы говорят: достаточно раз глянуть – и сразу поймешь, что тебе в новом году светит.

Гадание на горящей бумаге

Специалист по культурно-досуговым мероприятиям Центра романовской игрушки Надежда Королева уверяет: если смять в ком большой лист бумаги, например, газету, а потом поджечь на просторном блюде и высветить лампой на стену тень – только и смотри, не зевай!

Бумага будет корчиться в огне, принимать разные очертания и расскажет про будущее все. Например, сама Надежда Королева много лет назад ясно увидела в очертаниях горящей бумаги машину с кольцами и гладиолусы. И что вы думаете – в тот же год вышла замуж!

Гадание на чужом хлебе

В полночь девушка шла в дом к соседям, у которых никогда ничего не ела и просила кусок хлеба. Этот ломоть гадающая клала под подушку и, ложась спать, приговаривала: «Я этого хлеба не едала, тебя, милый, не видала. Явись лицом, с кем быть под венцом». Утром не забыть вымести крошки из постели.

Гадание на интернет-портале GOROD48

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Всех с Рождеством!