Обитатели липецкого зоопарка радуются снегу

В зоопарке рассказали, как звери реагируют на снег

Как сообщили в зоопарке, молодая тигрица Шер очень любит бегать по свежевыпавшему снегу и чистить в снегу свою полосатую шубку. Белки, обычно активные в утреннее время, прячут в снег семечки и орехи.



На островке пруда на снегу всегда отдыхают гуси и утки. Нравится снег зубрам. А овцебык, покрытый густой шерстью, подолгу лежит на снегу.



Любят прогуляться по снегу верблюды, альпаки, журавли, страусы, зебра и даже кенгуру. Винторогие козлы и голубые бараны – любители полазать, взбираются на снежные горки.