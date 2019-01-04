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57 минут назад

Обитатели липецкого зоопарка радуются снегу

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#зоопарк
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Обитатели липецкого зоопарка радуются снегу

В зоопарке рассказали, как звери реагируют на снег

Как сообщили в зоопарке, молодая тигрица Шер очень любит бегать по свежевыпавшему снегу и чистить в снегу свою полосатую шубку. Белки, обычно активные в утреннее время, прячут в снег семечки и орехи.

На островке пруда на снегу всегда отдыхают гуси и утки. Нравится снег зубрам. А овцебык, покрытый густой шерстью, подолгу лежит на снегу.

Любят прогуляться по снегу верблюды, альпаки, журавли, страусы, зебра и даже кенгуру. Винторогие козлы и голубые бараны – любители полазать, взбираются на снежные горки.
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#зоопарк
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