В Липецкой области туман и до -10 градусов

В ближайшие сутки к Липецкой области будут приближаться атмосферные фронты циклона с юга – ожидается небольшой, а ночью умеренный снег. Температурный фон незначительно понизится. Среднесуточная температура воздуха составит 5-7 градусов мороза, что на 2-3 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, а днем также небольшой снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, при прояснениях до -15, днем от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов мороза.

День 5 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 30 градусов ниже нуля.