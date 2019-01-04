Погода в Липецке

30 минут назад

В Липецкой области туман и до -10 градусов

201
#туман
В Липецкой области туман и до -10 градусов

В ближайшие сутки к Липецкой области будут приближаться атмосферные фронты циклона с юга – ожидается небольшой, а ночью умеренный снег. Температурный фон незначительно понизится. Среднесуточная температура воздуха составит 5-7 градусов мороза, что на 2-3 градусов выше климатической нормы.


По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, а днем также небольшой снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, при прояснениях до -15,  днем от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов мороза.

День 5 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 30 градусов ниже нуля.


 


201
#туман

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Скандинавский циклон несет с собой потепление
1
Скандинавский циклон несет с собой потепление

вчера, 12:39

Погода в Липецке
В Липецкой области до -4
1
В Липецкой области до -4

02.01.2019 12:25

Погода в Липецке
Скандинавский циклон несет с собой потепление
2
Скандинавский циклон несет с собой потепление

01.01.2019 12:21

Погода в Липецке
Новый год встретит липчан снегом и легким морозом
10
Новый год встретит липчан снегом и легким морозом

31.12.2018 16:45

Погода в Липецке
В последний день уходящего года в Липецкой области ночью до -19
#похолодание
4
В последний день уходящего года в Липецкой области ночью до -19

30.12.2018 16:22

Погода в Липецке
Даже с южным ветром в Липецкой области холоднее обычного на 5 градусов
#похолодание
2
Даже с южным ветром в Липецкой области холоднее обычного на 5 градусов

29.12.2018 16:19

Погода в Липецке