Общество
сегодня, 09:53
На месте детского санатория появится элитная высотка
26 1298
Инвестор снес здание профилактория «Сосновка».
На 2020 год анонсирована сдача в эксплуатацию нового дома на улице Звездной в Липецке. Инвестор уже снес бывшее там здание липецкого городского противотуберкулезного санатория «Сосновка». Такие перемены не радуют жителей 12 микрорайона. Они активно делятся возмущением в соцсетях.
- По периметру стоящим пятиэтажкам закроет весь свет! Все продумали, класс!!! - пишет Виктория.
- Нормальная политика!!! Деньги заработать,а на остальных плевать, - поддерживает ее Виктор.
- Жители стоящей рядом пятиэтажки просто уже проклинают чинуш, которые позволили просто <...> на головы людей!!! Ещё дом не построили,а уже грузовиками избороздили все газоны!!! Кому понравится такое соседство? Думаю, что только вышестоящему руководству!!! - считает Елена.
Напомним, что ранее, когда стало известно об оптимизации «Сосновки», ходили разговоры о том, что добротный корпус отдадут под детский сад. Но учреждений дошкольного образования там так и не открылось.
- ГУЗ «Липецкий городской противотуберкулезный санаторий «Сосновка» был ликвидирован постановлением администрации Липецкой области от 19 сентября 2014 года. Причиной решения стала низкая эффективность, сложившаяся на фоне уменьшения количества детей, нуждающихся в санаторно-курортной помощи по фтизиатрии, - сообщил GOROD48 начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. - В соответствии с законом о порядке управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой области здание было передано из оперативного управления в казну региона.
Бесхозным участок в старой части города, прекрасный для точечной застройки, был недолго. Землю под бывшим санаторием выкупила строительная компания и оформила разрешение на строительство там многоэтажного дома. Соответствующий документ в июне 2018 года выдала мэрия Липецка. Проект не проходил публичные слушания, то есть администрация не извещала горожан, жителей 12 микрорайона, о том, что скоро их соседом станет 20-этажный гигант. «Сохранить тайну» помог сам регламент проведения слушаний: возведение капитальных объектов не требует согласования с рядовыми горожанами.
Вместе с этим и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры Липецка Татьяна Шульгина сообщила GOROD48, что проект строительства высотки был одобрен градостроительным советом. Эксперты пришли к выводу, что многоэтажка соответствует всем техническим требования, например, в части санитарии, эпидемиологии, пожарной безопасности. Но рядовые липчане, будущие соседи высотки, настроены не так позитивно.
- По периметру стоящим пятиэтажкам закроет весь свет! Все продумали, класс!!! - пишет Виктория.
- Нормальная политика!!! Деньги заработать,а на остальных плевать, - поддерживает ее Виктор.
- Жители стоящей рядом пятиэтажки просто уже проклинают чинуш, которые позволили просто <...> на головы людей!!! Ещё дом не построили,а уже грузовиками избороздили все газоны!!! Кому понравится такое соседство? Думаю, что только вышестоящему руководству!!! - считает Елена.
Напомним, что ранее, когда стало известно об оптимизации «Сосновки», ходили разговоры о том, что добротный корпус отдадут под детский сад. Но учреждений дошкольного образования там так и не открылось.
- ГУЗ «Липецкий городской противотуберкулезный санаторий «Сосновка» был ликвидирован постановлением администрации Липецкой области от 19 сентября 2014 года. Причиной решения стала низкая эффективность, сложившаяся на фоне уменьшения количества детей, нуждающихся в санаторно-курортной помощи по фтизиатрии, - сообщил GOROD48 начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. - В соответствии с законом о порядке управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой области здание было передано из оперативного управления в казну региона.
Бесхозным участок в старой части города, прекрасный для точечной застройки, был недолго. Землю под бывшим санаторием выкупила строительная компания и оформила разрешение на строительство там многоэтажного дома. Соответствующий документ в июне 2018 года выдала мэрия Липецка. Проект не проходил публичные слушания, то есть администрация не извещала горожан, жителей 12 микрорайона, о том, что скоро их соседом станет 20-этажный гигант. «Сохранить тайну» помог сам регламент проведения слушаний: возведение капитальных объектов не требует согласования с рядовыми горожанами.
Вместе с этим и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры Липецка Татьяна Шульгина сообщила GOROD48, что проект строительства высотки был одобрен градостроительным советом. Эксперты пришли к выводу, что многоэтажка соответствует всем техническим требования, например, в части санитарии, эпидемиологии, пожарной безопасности. Но рядовые липчане, будущие соседи высотки, настроены не так позитивно.
26 1298
Таких
Анжела
Видение ситуации
Вы че
Дима
При чем
Мнение народа
Липецкий терпила
Mikl
Максим