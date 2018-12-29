На месте детского санатория появится элитная высотка

Инвестор снес здание профилактория «Сосновка».

На 2020 год анонсирована сдача в эксплуатацию нового дома на улице Звездной в Липецке. Инвестор уже снес бывшее там здание липецкого городского противотуберкулезного санатория «Сосновка». Такие перемены не радуют жителей 12 микрорайона. Они активно делятся возмущением в соцсетях.



- По периметру стоящим пятиэтажкам закроет весь свет! Все продумали, класс!!! - пишет Виктория.



- Нормальная политика!!! Деньги заработать,а на остальных плевать, - поддерживает ее Виктор.



- Жители стоящей рядом пятиэтажки просто уже проклинают чинуш, которые позволили просто <...> на головы людей!!! Ещё дом не построили,а уже грузовиками избороздили все газоны!!! Кому понравится такое соседство? Думаю, что только вышестоящему руководству!!! - считает Елена.



Напомним, что ранее, когда стало известно об оптимизации «Сосновки», ходили разговоры о том, что добротный корпус отдадут под детский сад. Но учреждений дошкольного образования там так и не открылось.



- ГУЗ «Липецкий городской противотуберкулезный санаторий «Сосновка» был ликвидирован постановлением администрации Липецкой области от 19 сентября 2014 года. Причиной решения стала низкая эффективность, сложившаяся на фоне уменьшения количества детей, нуждающихся в санаторно-курортной помощи по фтизиатрии, - сообщил GOROD48 начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. - В соответствии с законом о порядке управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой области здание было передано из оперативного управления в казну региона.



Бесхозным участок в старой части города, прекрасный для точечной застройки, был недолго. Землю под бывшим санаторием выкупила строительная компания и оформила разрешение на строительство там многоэтажного дома. Соответствующий документ в июне 2018 года выдала мэрия Липецка. Проект не проходил публичные слушания, то есть администрация не извещала горожан, жителей 12 микрорайона, о том, что скоро их соседом станет 20-этажный гигант. «Сохранить тайну» помог сам регламент проведения слушаний: возведение капитальных объектов не требует согласования с рядовыми горожанами.



Вместе с этим и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры Липецка Татьяна Шульгина сообщила GOROD48, что проект строительства высотки был одобрен градостроительным советом. Эксперты пришли к выводу, что многоэтажка соответствует всем техническим требования, например, в части санитарии, эпидемиологии, пожарной безопасности. Но рядовые липчане, будущие соседи высотки, настроены не так позитивно.