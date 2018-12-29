Общество

сегодня, 09:53

На месте детского санатория появится элитная высотка

26 1298
#строительство #снос
1
На месте детского санатория появится элитная высотка

Инвестор снес здание профилактория «Сосновка».

На 2020 год анонсирована сдача в эксплуатацию нового дома на улице Звездной в Липецке. Инвестор уже снес бывшее там здание липецкого городского противотуберкулезного санатория «Сосновка». Такие перемены не радуют жителей 12 микрорайона. Они активно делятся возмущением в соцсетях.

- По периметру стоящим пятиэтажкам закроет весь свет! Все продумали, класс!!! - пишет Виктория.

- Нормальная политика!!! Деньги заработать,а на остальных плевать, - поддерживает ее Виктор.

- Жители стоящей рядом пятиэтажки просто уже проклинают чинуш, которые позволили просто <...> на головы людей!!! Ещё дом не построили,а уже грузовиками избороздили все газоны!!! Кому понравится такое соседство? Думаю, что только вышестоящему руководству!!! - считает Елена.

Напомним, что ранее, когда стало известно об оптимизации «Сосновки», ходили разговоры о том, что добротный корпус отдадут под детский сад. Но учреждений дошкольного образования там так и не открылось.

- ГУЗ «Липецкий городской противотуберкулезный санаторий «Сосновка» был ликвидирован постановлением администрации Липецкой области от 19 сентября 2014 года. Причиной решения стала низкая эффективность, сложившаяся на фоне уменьшения количества детей, нуждающихся в санаторно-курортной помощи по фтизиатрии, - сообщил GOROD48 начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. - В соответствии с законом о порядке управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой области здание было передано из оперативного управления в казну региона.

Бесхозным участок в старой части города, прекрасный для точечной застройки, был недолго. Землю под бывшим санаторием выкупила строительная компания и оформила разрешение на строительство там многоэтажного дома. Соответствующий документ в июне 2018 года выдала мэрия Липецка. Проект не проходил публичные слушания, то есть администрация не извещала горожан, жителей 12 микрорайона, о том, что скоро их соседом станет 20-этажный гигант. «Сохранить тайну» помог сам регламент проведения слушаний: возведение капитальных объектов не требует согласования с рядовыми горожанами.

Вместе с этим и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры Липецка Татьяна Шульгина сообщила GOROD48, что проект строительства высотки был одобрен градостроительным советом. Эксперты пришли к выводу, что многоэтажка соответствует всем техническим требования, например, в части санитарии, эпидемиологии, пожарной безопасности. Но рядовые липчане, будущие соседи высотки, настроены не так позитивно.
26 1298
#строительство #снос
1

Комментарии (26)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Таких

3 минуты назад
Бывших садов детских, счас продают на космонавтов 2 шт. Готовы на продажу-не могут найти покупателя.
ответить

Анжела

6 минут назад
ничего страшного, выйдете на пенсию и станет ездить по миру, смотреть разные страны на параходе
ответить

Видение ситуации

6 минут назад
Крючкова с обл имуществом+Божко+Летникова-искали и нашли-бабки .
ответить

Вы че

8 минут назад
Мнение народа, там к Шульгиной пристали. Там Баклан был-только с ноября в СИЗО увезли.
ответить

Дима

10 минут назад
Оптимизация продолжается при воре плешивом
ответить

При чем

12 минут назад
Mikl, главный архитектор.? Крючкрва с областным фондом имущества и Ее крыша, ещё долго подобные участки будут выплывать)))
ответить

Мнение народа

12 минут назад
У этой шульгиной рядом с домом возвести точно такое же сооружение и чтобы окна в окна были, и потом жители соседнего дома наблюдали чем она там занимается, что у неё на завтрак обед и ужин. И ещё много чего другого.
ответить

Липецкий терпила

16 минут назад
надо терпеть ! Бог терпел - и вам велел !
ответить

Mikl

17 минут назад
Отсутствие ответственности главного архитектора или сговор с бизнесом занимающимся строительством, только так можно констатировать строительство высоток в районе пятиэтажной застройки, которые нарушают комфортную среду жителей пятиэтажек и нарушают давление в водо и тепловых сетях, которые будут приводить к порывам и затоплениям, как происходит сегодня в районе ул.Ленина, где течет вода под Новый год и коммунальщики не могут устранить авапию
ответить

Максим

19 минут назад
Совсем совести нет,лишь бы денег побольше.Ну вот скажите они эти нечестные деньги с собой на тот свет заберут? А на людей совсем наплевать.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Моему сыну-шизофренику выдали военный билет!»
#армия
«Моему сыну-шизофренику выдали военный билет!»

6 минут назад

Общество
Свежесть и сияние: правила новогоднего макияжа от профессионала
#совет #лайфхак #макияж
Свежесть и сияние: правила новогоднего макияжа от профессионала

52 минуты назад

Общество
Уникальная елка и «Тоннель желаний» - в Липецке завершается монтаж новогодней иллюминации
#Новый год
6
Уникальная елка и «Тоннель желаний» - в Липецке завершается монтаж новогодней иллюминации

сегодня, 09:48

Общество
Итоги года в наших заголовках
#Итоги года
Итоги года в наших заголовках

сегодня, 09:43

Общество
Новый год в Липецке: карта праздника зимних выходных
#Новый год
Новый год в Липецке: карта праздника зимних выходных

сегодня, 09:41

Общество
Две маленькие девочки пострадали в столкновении «Фольксвагена» с «Газелью»
#Авария #ДТП
Две маленькие девочки пострадали в столкновении «Фольксвагена» с «Газелью»

сегодня, 09:36

Общество