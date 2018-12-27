Отставка губернатора и назначение врио главы региона не показались интересными липчанам

Ни одна из политических новостей не попала в ТОП-10 самых популярных сообщений на GOROD48 в этом году.

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