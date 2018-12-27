Общество

45 минут назад

Отставка губернатора и назначение врио главы региона не показались интересными липчанам

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Отставка губернатора и назначение врио главы региона не показались интересными липчанам

Ни одна из политических новостей не попала в ТОП-10 самых популярных сообщений на GOROD48 в этом году.

GOROD48 сделал выборку самых популярных новостей на сайте в уходящем году. Итак, что же привлекало внимание наших читателей?

189 тысяч просмотров набрала новость о том, что «Рамзан Кадыров ищет липецкого гаишника». Очевидно, все думали, что хозяин Чечни ищет его, чтобы за что-то наказать, но оказалось, что ровно наоборот: чтобы наградить Дениса Кожевникова за проявленное мужество при спасении тонувших в волнах Каспийского моря детей.

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На втором месте с 149 тысячами просмотров - рассказ молодого отца, потерявшего из-за халатности медиков полугодовалого сына: «Единственного и любимого сына я не верну, но накажу ответственных за смерть моего котеночка». Кстати, следствие по данному уголовному делу еще не закончено, хотя трагедия случилась еще в июне.

Третья по популярности новость (147 тысяч просмотр) о том, как на улице Водопьянова у православного храма люди в форме положили на асфальт двух мужчин. «В Липецке СОБР «взял» машину, багажник которой оказался набит деньгами». Пачки банкнот правоохранители пересчитывали с понятыми несколько часов: полиция задержала так называемые «обнальщиков».

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Четвертое место - у новости «В Липецке 14-летняя девочка родила ребенка». Полиция тут же заинтересовалась ситуацией, ведь налицо уголовно наказуемое деяние: вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Но вот облом! Отцу малышки - всего-то 15 лет. Сообщение просмотрели 126 тысяч раз.

Популярность новости «Девушки в бикини не оставили никого равнодушными на липецком пляже» поясняется здоровьем и молодостью волейболисток. М-м-м, там есть на что посмотреть! Вот и посмотрели на девушек в бикини 114 тысяч раз.

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Шестое место (106 тысяч просмотров) у новости «Здесь учатся дети, которых бьют и над которыми издеваются...». Бывший воспитанник Грязинского детского дома выложил в соцсети шокирующее видео. На нем вопящий подросток, которого удерживает на полу женщина в белом халате. Другая женщина в белом халате запрещает снимать происходящее. Оказалось, что девочку вне ее воли пичкали психотропными лекарствами.   

«Перед гибелью Елена Мартынова пыталась связаться с родными». Новость о женщине, убитой вместе с мужем гражданином Узбекистана, который расчленил и захоронил тела под полом собственного дома, прочитали 102 тысячи раз. Убийца был найден через две недели и скоро пойдет под суд.

На восьмом месте - еще одна «медицинская история» с 100 тысячами просмотров. «Девочка умирала от аппендицита, а хирург твердил, что у нее – критические дни». 14-летняя жительница Лебедяни едва не отдала Богу душу, но ее лечили то от простуды, то от желудочных спазмов. Ребенка спасли в Липецке, куда девочку привезла на свой страх и риск мама.

«Застывшее время»: страшная находка в заброшенном селе создателей Козьмы Пруткова». Новость из рубрики «краеведение» просмотрели 95 тысяч раз. Читателей заинтересовала тревожная подводка к телевизионному сюжету: «Как нам удалось установить, деревню покинули недавно - ещё в прошлом году здесь были люди. Куда они все исчезли? Помимо странных надписей, мы обнаружили страшную находку...».

Ну и завершает хит-парад самых популярных сообщений новость о том, что «Сотни десантников собрались на митинг в центре Липецка». Очевидно, на следующий день после праздника эти самые сотни десантников искали себя в еще трезвых героях фоторепортажа. Так и получились 93 тысячи просмотров.

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Примечательно, что одна из знаковых политических новостей не попала даже в ТОП-20 самых популярных сообщений на GOROD48 в этом году. Так, новость о том, что «Губернатор Липецкой области официально объявил о своем уходе», читатели просмотрели всего 52 тысячи раз, а сообщение от главы государства Путина о том, что «Временно исполняющим обязанности главы Липецкой области назначен Игорь Артамонов» - 51 тысяча. И тому есть ряд объяснений.

Так, новость о Рамзане Кадырове была интересна липчанам тем, что этот человек, глава небольшого субъекта РФ, является реальным центром силы во всей стране. И россияне уже не раз убеждались в том, что обращения к Кадырову куда действеннее по результатам, чем жалобы в «Единую Россию», губернаторам и даже самому Владимиру Путину. Также не удивительны появления в ТОП-10 новостей о медицине, ведь от людей в белых халатах мы ждем чуда, но порой они убивают своим отношением к профессии, перевоплощаясь в харонов, перевозящих души вверивших им себя людей через Стикс в царство мертвых. И никто не отменял вечного интереса общества к триаде «кровь, секс, деньги», Отсюда всплеск любопытства к маньяках, девушках в бикини и забитом пачками купюр багажнике автомобиля.
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Комментарии (6)

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анонимный алкоголик

11 минут назад
ну дык от липчан все эти отставки-назначений никак не зависят, от слова "совсем"!
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Чуда юда

12 минут назад
фото фантомаса и алкаша на заставке было круче упавшей бабы
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Математика 3 класса

15 минут назад
От перемены мест слагаемых сумма не меняется))))
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Дедушка

27 минут назад
Как же трудно артэмону и пу вове все о народе думают без продыху а мэр не путевый
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КАЧЕГАР ЦУКАНОВ

34 минуты назад
привыкли что в россии всё стабильно плохо питать надежды на честность фантомаса артэмонова нет смысла он банкир ну а стяжательство это грех все банкиры первые обманщики
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Возня

37 минут назад
Кому могут быть интересны перемещения марионеток?
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