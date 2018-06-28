«Единственного и любимого сына я не верну, но накажу ответственных за смерть моего котёночка»

Отец умершего в поликлинике малыша рассказал о случившемся.

Накануне Липецкую область потрясло происшествие, случившееся в городской детской поликлинике Ельца. Там при заборе крови на анализ умер шестимесячный малыш. Елец — город маленький. Уже к вечеру горожане в социальных сетях начали обсуждать случившееся, строить догадки и вычислили имя педиатра, который осматривал кроху.



«Тот, кто хоть раз лежал в городских больницах, тот не будет выгораживать этих медиков», «К сожалению, сегодня российская медицина переживает не лучшие времена. Компетентных врачей можно пересчитать по пальцам фрезеровщика», «Этого педиатра давно пора на пенсию, ей же давно за 80», «Эта … еще 20 лет назад залечила бронхит до астмы у моего сына, еле спасли», «Эта… 30 лет назад меня чуть не отправила на тот свет», «Детей гробить она умеет профессионально. Сама с ее халатностью сталкивалась», «… ко мне маленькому приходила. А мне в этом году исполняется 42!!!». Вот только несколько откликов в соцсетях. Говорить о том, что мнения ельчан — истина в последней инстанции, мы не беремся.



В обсуждение включился и отец погибшего ребенка. «Спасибо большое всем за поддержку и хорошие слова. Единственного и любимого сына я, конечно, не верну, но накажу ответственных за смерть моего котёночка», написал 30-летний Михаил Воротынцев, отец внезапно умершего 6-месячного Матвея.



Мы связались с убитым горем Михаилом. Мужчина разговаривал с GOROD48, стоя у гробика своего будто спящего сына, у которого никогда не было особых проблем со здоровьем, который опережал по развитию своих сверстников. Недомогание у малыша, долгожданного ребенка 30-летнего мужчины и его 23-летней супруги, началось после комплексной плановой прививки.



- В конце мая мы по графику сделали прививку. Буквально на следующий день у Матвейки поднялась температура — обычное дело после таких инъекций. Пару недель все было нормально. Но потом сын начал кряхтеть, появились стоны — и днем, и ночью, малыш начал слабеть. Мы вызывали «Скорую помощь». Врачи приехали и развели руками: мол, режутся зубки. Но какие зубки? Тогда бы были вспухшие десны. Мы знаем все приметы процесса, так как резцы у малыша вылезли еще в три месяца. Пришлось самим покупать обезболивающие. Потом супруга с Матвеем поехала в гости к своей матери в Воронеж. Там ребенку тоже стало плохо, снова вызвали «Скорую помощь». Те также развели руками, ничего не назначили и поставили диагноз «стоматит». Какой еще стоматит? Мы с женой никогда не курили, не пили, я за 30 лет ни разу пива не попробовал, ребенок был исключительно на грудном вскармливании. Когда супруга вернулась из Воронежа, мы приняли решение идти в городскую детскую поликлинику. Записались через «Госуслуги» на прием к нашему педиатру, которая и составляла график прививок, и в назначенный час стояли первыми перед дверью, - вспоминает Михаил Воротынцев.



К этому времени, 25 июня, у Матвея появились более сильные стоны, он потерял в весе. Когда супруги с ребенком вошли в кабинет педиатра, то там был другой пациент. Врач сказала им раздевать малыша, а сама, как утверждает Михаил, продолжила общаться с другим пациентом. Перед тем, как придти на прием, супруги Воротынцевы выписали все жалобы на листочек. Раздев малыша, они начали их озвучивать, но врач слушала их в пол уха, постоянно отвлекаясь на разговор с пациентом. Михаилу пришлось повысить голос, чтобы врач наконец-то обратила свое внимание на его ребенка.



- Мы рассказали ей всей жалобы. Она посмотрела малыша, никаких хрипов не услышала, сказала, что кровь в моче — норма. И несмотря на то, что мы умоляли о госпитализации и проведении полного обследования, нам отказали. Удалось выбить только сдачу анализов. Причем участковый врач нам сказала, что «если уж совсем станет плохо, то положим». И положили… Но не в больницу, а на Аргамаченское кладбище… - говорит Михаил.



После приема у врача Матвейке стало еще хуже. Семья вспоминает тот вечер и ночь как ад. Около полуночи Михаил через «Госуслуги» взял талон к другому педиатру, прием был назначен на 26 июня.



Мужчина сказал жене собирать вещи, он намеревался добиться госпитализации: «Если врачи не видят плохого состояния у ребенка, то я вижу».



Утро 26 июня Михаил и его супруга никогда не смогут забыть … В 10:04 у Матвея был назначен забор крови на анализ. Малыш был спокоен, чуть вял, казалось, что он просто не выспался. В 10:04 Михаил передал сына в руки жены. Она зашла в кабинет, но через 20 секунд выбежала с малышом на руках. Ребенок был без сознания



- Меня шокировало поведение лаборантки. Она просто дала малышу ватку с нашатырем и продолжила спокойно сидеть. А ведь от процедурной до реанимации всего 20 секунд ходьбы. Вместо этого лаборантка отправила нас к педиатрам. Я схватил ребенка и побежал по кабинетам. В первых двух кабинетах никого не было, в третьем оказалась медсестра. Увидев у меня на руках ребенка без сознания, она отправила нас в процедурный кабинет. Там медики начали сразу же оказывать помощь: делать искусственное дыхание, массаж сердца, вкололи преднизолон. Это не помогло. Нас отправили в реанимацию. По коридорам мы бежали. Ребенка забрали реаниматологи, а нас оставили ждать. Через 40 минут вышел врач реанимации. Он сказал, что Матвейку спасти не удалось. У меня случился сердечный приступ… - сбивчиво, снова переживая трагедию, говорит Михаил.



Отец умершего малыша, который родился только 5 января, обвиняет в трагедии медиков.



- Во-первых, это лаборантка. Она отправила нас в километровый забег по коридорам, вместо того, чтобы подняться и отвести нас в реанимацию. Даже реаниматолог сказал, что ему просто не хватило времени: ребенка надо было сразу же отдавать ему. Во-вторых, это врачи «Скорой помощи». Что это за медики, если они никогда ничего не знают? В-третьих, это старушка-педиатр. Такие коновалы не должны лечить детей! - резок в своих оценках убитый горем Михаил.



Виновных сейчас ищет и отдел Следственного комитета по Ельцу. Там уже возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Кто окажется на скамье подсудимых и окажется ли вообще — вопрос. Педиатр, осматривавшая умершего на следующий день ребенка, продолжает прием малышей. Как сообщили в регистратуре поликлиники, врач работает с 1972 года и не собирается прекращать практику. Судьба лаборантки пока туманна. Главный врач поликлиники второй день «совещается» и не доступна для комментариев.